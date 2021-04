Una copia di Super Mario Bros venduta a cifre da capogiro!

Una copia in condizioni quasi perfette di Super Mario Bros per NES (di cui potete acquistare la versione Lego tramite questo link) è stata venduta all’asta per ben 660.000 dollari, prezzo battuto dopo una strenua competizione tra 13 partecipanti facendo incassare al proprietario originale del gioco la bellezza di 550.000 dollari! La copia venduta era una delle prime versioni del titolo commercializzate negli Stati Uniti. In seguito, Super Mario Bros ha avuto ben 11 diverse varianti di confezione, ognuna delle quali con un differente grado di rarità.

Heritage Auctions, la società che ha supervisionato la vendita, certifica che la cartuccia risale alla fine del 1986. Secondo quanto riferito, sarebbe stata acquistata originariamente come regalo di Natale per poi, chissà perché, rimanere chiusa in un cassetto di scrivania per quasi quattro decenni. “Me ne sono letteralmente dimenticato“, avrebbe detto alla casa d’aste il fortunato venditore, che ha comprensibilmente richiesto di restare anonimo, vista l’entità delle somme.

I 660.000 dollari pagati per questa copia di Super Mario Bros sono, anche nello stretto ambito di questo tipo di collezionismo, una cifra davvero pazzesca. Nintendo PlayStation, un prototipo unico nel suo genere e che rappresenta una vera e propria reliquia della storia del videogioco, fu battuto lo scorso anno ad un’asta per “soli” 360.000 dollari mentre, più di recente, qualcuno ha pagato 156.000 dollari per acquistare una copia in condizioni perfette di Super Mario Bros 3.

Cifre del genere però, non devono farci credere di poter trovare facilmente un piccolo tesoro negli scatoloni impolverati che giacciono in cantina o in soffitta. Per raggiungere quotazioni del genere le cartucce, ma anche i fumetti e qualsiasi altro tipo di oggetto collezionabile, devono essere in condizioni perfette, confezioni e imballaggi compresi, meglio se ancora sigillati. Però, in caso riusciste a fare un ritrovamento del genere, sappiate che la giornata si appresta a prendere una piega ben diversa!