Lucca Changes – Super Mario Bros compie 35 anni

Il 2020 è sicuramente l’anno di Super Mario Bros, oltre che un anno sicuramente importante per la casa giapponese, conosciuta ai più con il nome Nintendo, oppure grande N. La leggendaria serie di videogiochi creata dal maestro Shigeru Miyamoto, ormai nel lontano 1983, si appresta a compiere ben 35 anni.

Nello specifico parliamo sì, di un videogioco, ma in realtà di molto di più: Mario è infatti talmente noto da potersi permettere irruzioni tra vari media, possiamo considerarlo una vera icona della nostra cultura pop contemporanea.

Lucca Changes, in questa nuova edizione del tutto votata al digitale, non se ne starà ovviamente con le mani in mano e ha preparato una serie di appuntamenti speciali tutti dedicati al famoso idraulico.

Lucca Changes: i giorni dedicati a Mario!

Venerdì 30 ottobre, dalle 18:00 alle 18:30

Sabato 31 ottobre, dalle 18:00 alle 18:30

Domenica 1 novembre, dalle 18:00 alle 18:30

Durante gli appuntamenti, che come potete leggere in alto sono tre, verranno affrontati vari argomenti a riguardo e verrà discussa l’influenza del personaggio sul mondo videoludico e, in generale, nella cultura nerd. Non mancheranno – ovviamente – delle partite: recentemente è stato lanciato il nuovissimo Mario Kart Live: Home Circuit, un gioco davvero molto particolare, in quanto vi permette di creare i vostri circuiti direttamente a casa vostra, sperimentando con vari oggetti da utilizzare come ostacoli. Sulla parte superiore del Kart troverete infatti una telecamera la quale digitalizzerà il vostro ambiente e vi consentirà di giocare sul vostro TV o in modalità portatile direttamente sullo schermo di Nintendo Switch.

Per ulteriori aggiornamenti su tali eventi vi rimandiamo al sito ufficiale, mentre per tutto il resto vi consigliamo di seguire la nostra copertura che trovate QUI.