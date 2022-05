Unico è un manga creato da Osamu Tezuka e pubblicato da Sanrio dal 1976 al 1979. Il personaggio, un piccolo unicorno bianco con una criniera rosa divenne piuttosto famoso, diventando il protagonista di alcuni film nonché del corto Saving Our Fragile Earth, uscito nel 2000 per il Tezuka Osamu World del Tezuka Osamu Animation Theater di Kyoto. Ora, Unico sta per tornare in una serie tutta nuova e reinventata di ben 162 pagine intitolataUnico: Awakening che reinventa il personaggio di Osamu Tezuka. La nuova serie è creata dal team di artisti Gurihiru, vincitore del premio Eisner, e l’acclamato scrittore Samuel Sattin.

Unico: Awakening, la nuova serie reinventa la storia di Osamu Tezuka

Unico di Osamu Tezuka è l’affascinante storia di un giovane unicorno che fa infuriare gli dei greci quando ispira gli umani con la sua speranza e positività. Gli dei puniscono Unico bandendolo attraverso lo spazio e il tempo, finché non dimentica tutto ciò che era una volta. Unico rimane costantemente in movimento, trasportato da un’era all’altra, dove deve sfuggire agli dei ancora e ancora, solo per vederne cancellata di nuovo la memoria. L’unica cosa che salva Unico dall’oblio è il misterioso Spirito del Vento dell’Ovest, che è dispiaciuto per Unico e fa del suo meglio per proteggerlo.

Unico: Awakening reimmagina il manga del 1974-76 per un pubblico moderno. In questa rivisitazione, Unico fa amicizia con una gatta randagia di nome Chloe, e i due nuovi amici aiutano una vecchia che Chloe scambia per una strega. Quando Chloe si rende conto che Unico può fare una vera magia, lo implora di trasformarla in un essere umano per alcuni istanti di ogni giorno. Unico è d’accordo, a patto che Chloe non perda il contatto con la sua identità felina. Quando un uomo pericoloso e la dea Venere si mettono a distruggere Unico, lo Spirito del Vento dell’Ovest deve cercare ai confini dell’universo una via per finire L’eterno ciclo della sofferenza di Unico.

Unico: Awakening verrà proposto anche in inglese e sarà ispirato all’arco The Cat on the Broomstick della serie originale. Sattin scriverà la storia in collaborazione con lo studio di animazione giapponese Tezuka Productions.

Per incoraggiare i fan a partecipare alla campagna, Unico: Awakening offrirà moltissimi premi per i finanziatori oltre al volume del manga, come stampe da collezione 16 x 24 illustrate da artisti leggendari come Akira Himekawa di The Legend of Zelda, Junko Mizuno (Ravina the Witch), Soo Lee (Ash & Thorn) Katie Longua (Rok), Peach Momoko di Demon Days, Kamome Shirahama di Witch Hat Atelier, tokitotokoro (For a Good Man) e l’animatore Tomm Moore (Wolfwalkers), nominato agli Oscar.

Gurihiru ha dichiarato:

“Unico ha il potere di rendere felice una persona quando è amata. Vorrei condividere con gli altri la gentilezza e la forza di Unico, che non cambierà mai anche se cambiano i tempi.”

Sattin ha aggiunto: