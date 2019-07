Universal Studios Hollywood: inaugurato Jurassic World – the ride

Universal Studios Hollywood inaugura una nuova attrazione, il Jurassic World - the ride. Barche da 25 posti per una esperienza davvero coinvolgente.

Grandi novità agli Universal Studios di Hollywood, inaugurata dopo mesi di lavoro la nuova attrazione “Jurassic World – the ride” dedicata al brand di Jurassic Park.

Tutti conosciamo il grande classico qual’è la trilogia Jurassic Park. Questi film hanno ispirato l’omonima attrazione presso i parchi Universal Studios in giro per il mondo.

In seguito al reboot del franchise con i film Jurassic World ed il suo sequel JW – Il regno distrutto, è stata disposta la totale ristrutturazione dell’attrazione nonché di tutta la zona nella quale sorge presso il parco di Hollywood. Dopo nove mesi di lavoro, l’area è pronta ad accogliere di nuovo gli ospiti con Jurassic World – the ride.

A bordo di barche da 25 posti il giro prevede un settore iniziale del tutto nuovo, quello oceanico, perfettamente riprodotto grazie all’utilizzo di schermi ad altissima definizione, lungo il quale viene simulato l’attacco da parte di un Mosasauro.

seguono l’incontro con lo Stegosauro ed il Parasaurolofo, perfettamente riprodotti a grandezza naturale immersi nel loro habitat.

La parte clou dell’attrazione si sviluppa poi all’interno di un enorme edificio indoor, dentro il quale trovano posto tra gli altri il Velociraptor, il Dilofosauro e gli enormi Tirannosauro Rex e l’Indominus rex, tutti ovviamente robotizzati che si scagliano verso la barca con un effetto molto articolato e realistico.

L’attrazione si conclude con una discesa di 25 metri.

La prestigiosa Industrial Light and Magic, responsabile degli animatronics ed effetti speciali nei film, ha collaborato con gli Universal Studios al fine di ricreare la migliore esperienza possibile.

Completano l’area il bar Isla Nu-Bar specializzato nella preparazione di cocktail ispirati al mondo giurassico, visti anche nei film e l’immancabile negozio a tema con merchandising brandizzato.

Questa nuova ristrutturazione ha rimodulato completamente anche gli spazi adiacenti, riadattati per ospitare l’incontro con il triceratopo ed il velociraptor. Grazie a costumi realistici e ad una tecnologia brevettata, l’effetto wow è assicurato. Il video di seguito offre una panoramica dell’area, dello show ed il POV (point of view) dell’attrazione:

Per i nostalgici, la vecchia versione della ride ispirata alla prima trilogia di Jurassic Park è ancora presente ad Orlando e presso gli Universal Studios giapponesi, luoghi dove ad oggi non risultano piani per una eventuale riconversione.