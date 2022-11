La piattaforma di streaming Peacock ha dato ufficialmente il via libera alla realizzazione di Crystal Lake, serie prequel di Venerdì 13, uno dei franchise horror più iconici di sempre. I dettagli sulla trama rimangono ancora ignoti, ma secondo Variety gli eventi narrati saranno ambientati ben prima di quelli raccolti nel primo film. A scrivere e produrre lo show ci penserà Bryan Fuller, apprezzatissimo per il suo lavoro con la serie Hannibal.

Foto: ©Venerdì 13 (1980)

Bryan Fuller scriverà la serie prequel di Venerdì 13

Victor Miller, scrittore di Venerdì 13, tornerà a bordo del nuovo progetto nelle vesti di produttore esecutivo assieme alla A24, Rob Barsamian e Marc Toberoff. Il primo film uscì nella sale nel 1980 e divenne un successo globale in breve tempo, incassando quasi 60 milioni di dollari a fronte di un budget di soltanto 550mila. Bryan Fuller ha dichiarato di aver scoperto Venerdì 13 a soli 10 anni, rimanendo folgorato dalla storia raccontata. “Quando si tratta di horror, A24 alza l’asticella e spinge il limite e sono entusiasta di esplorare il mondo di Crystal Lake per conto loro. E Susan Rovner è semplicemente la migliore in quello che fa. È un piacere e un onore lavorare di nuovo con lei” ha dichiarato lo showrunner, facendo riferimento alla chairman of entertainment content di NBCUniversal Television and Streaming.

Venerdì 13 ha dato vita a ben undici film, tra cui Jason X, Freddy vs Jason e un reboot uscito nel 2009. La storia del franchise ha radici lontane e non è stata esente da problemi di natura burocratica ed economica. Infatti, dopo l’uscita del remake del 2009, le produzioni si sono interrotte a causa di una vera e propria battaglia legale tra Sean S. Cunningham e lo scrittore del film originale, Victor Miller. La questione si è poi conclusa di recente, nel mese di settembre 2021, con la vittoria di quest’ultimo. Tuttavia, Sean S. Cunningham possiede ancora i diritti per quanto riguarda il personaggio di Jason adulto, apparso nei successivi sequel.