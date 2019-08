Venom 2: Andy Serkis sarà il regista del secondo capitolo

Sarà Andy Serkis a dirigere Venom 2, sequel del primo capitolo uscito in sala nel 2018 e in grado di incassare 856 milioni di dollari.

Dopo gli ultimi rumor e molti nomi prima accennati e poi smentiti, finalmente una certezza per quanto riguarda la direzione di Venom 2: Andy Serkis sarà il regista di Venom 2. La notizia è stata diffusa da Variety ed è stata confermata proprio dal regista del primo capitolo di Venom, Ruben Fleischer. Il film, che inizialmente sembrava lontano dal poter ottenere l’approvazione del pubblico, è stato uno dei migliori incassi del 2018 totalizzando circa 856 milioni di dollari. Nonostante la CGI molto criticata, l’interpretazione di Tom Hardy ha convinto il pubblico e i fan, raggiungendo il successo.

Fleischer non potrà tornare a dirigere il seguito di Venom perché impegnato nella post-produzione del sequel di Zombieland, così Sony ha deciso di cercare un nuovo regista. Travis Knight (regista di Bumblebee) era uno dei candidati ideali, poi l’attenzione dei produttori si è spostata su Rupert Wyatt, regista di The Gambler. Alla fine Sony ha scelto Serkis, che ha lavorato al film di Netflix Mowgli, il live action ispirato a “Il Libro della Giungla” e Venom 2 sarà il suo terzo film.

La sceneggiatura sarà affidata a Kelly Marcel, e il cast comprenderà i protagonisti del primo film Tom Hardy e Michelle Williams al fianco di Woody Harrelson, che abbiamo visto nella scena post-crediti del primo capitolo, in cui l’attore vestiva i panni di Carnage, uno dei villain più carismatici dell’universo Marvel. Harrelson ha già lavorato con Serkis in War for the Planet of the Apes del 2017. Ricordiamo che Venom 2 non appartiene al Marvel Cinematic Universe, ma ad una cellula a parte ovvero il Sony’s Marvel Universe. Il regista con un post su Instagram ha annunciato che il film, slittamenti permettendo, uscirà nelle sale il 2 ottobre del 2020.