Square-Enix nelle scorse ore ha annunciato l’apertura dei preordini per la nuova action figure dedicata a Ventus direttamente dal videogioco Kingdom Hearts III. La linea Bring Arts è composta da svariate figure con licenze basate sui videogame di Square-Enix.

L’action figure di Ventus, realizzata solamente in plastica, sarà alta circa 14 cm circa, avrà una elevatissima posabilità e grazie alle svariate articolazioni presenti sarà possibile riprodurre ogni posa che ci verrà in mente per ricreare al meglio la nostra scena preferita grazie anche all’aiuto della basetta espositiva inclusa nella confezione (come da tradizione Square-Enix). Inoltre all’interno troveremo diverse parti intercambiabili e accessori tra cui:

La figure principale

Sei mani intercambiabili

Due teste alternative intercambiabili

Una keyblade

Una base Bring Arts

Ventus (il cui nome significa vento in latino) è uno dei tre eroi del Keyblade addestrati dal maestro Eraqus e ancora prima dal Maestro Xehanort. Il suo cuore cadde in un sonno profondo al termine della battaglia combattuta per il x-blade più di dieci anni fa. Da allora Aqua ha tenuto il suo corpo nascosto nella stanza del risveglio. Il profondo legame che unisce Ventus ed Aqua è il motivo principale che ha portato il ragazzo a destarsi dal suo profondo sonno nel cuore di Sora. Ventus ha una forte somiglianza con il personaggio di Roxas, ed è stato introdotto nel prequel del 2010 Kingdom Hearts Birth by Sleep come uno dei tre protagonisti giocabili del gioco.



La figure di Ventus (Kingdom Hearts III) Bring Arts sarà rilasciata al prezzo di 7.800 Yen con uscita fissata per il mese di Agosto 2020 circa.