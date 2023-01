Vultus V Legacy, il remake live-action del classico anime Vultus V, si è mostrato con un trailer della durata di ben 5 minuti!

Vultus V Legacy, secondo quanto riportato, sarà presentato in anteprima nel 2023 e porterà sugli schermi cinque giovani piloti, ciascuno al comando di una macchina che può combinarsi insieme per formare il mecha da combattimento: Vultus V.

Vultus V Legacy trailer

Grazie a questo potente robot, il team di piloti saranno impegnati a respingere l’invasione aliena della Terra da parte dei Boazaniani, guidati da il potente principe Heinell. Il robot dei protagonisti fu progettato dal prof. Kentarus e dal Dr. Esperus e, come il nome lascia intendere, è composto da 5 distinti veicoli. Nell’attesa della sua uscita, ecco a voi il trailer ufficiale delle durata fuori dal comune!

Voltes V fece il suo debutto debutto in Giappone nel lontanto 1977 e solo successivamente, nel 1983, arrivò anche in Italia.

Nel cast di Vultus V Legacy troviamo Radson Flores nel ruolo di Mark Gordon/Ippei Mine, Matt Lozano nel ruolo di Robert “Big Bert” Armstrong/Daijiro Gō, Raphael Landicho nel ruolo di “Little” Jon Armstrong/Hiyoshi Gō e Ysabel Ortega nei panni di Jamie Robinson/Megumi Oka. La lunga lista continua poi con Miguel Tanfelix nei panni di Steve Armstrong/Kenichi Go, Martin del Rosario nel ruolo dell’antagonista Principe Zardoz/Principe Heinel, Liezel Lopez nel ruolo di Zandra/Katherine Rii e infine Epy Quizon nei panni di Zuhl.

Vultus V Legacy vede alla direzione Mark Reyes su una sceneggiatura di Suzette Doctolero. Tutta la parte CGI è a cura di Riot Inc. Post-Production e GMA Post Video. GMA Entertainment Group sta collaborando con Toei e il suo licenziatario locale Telesuccess Productions, Inc. per la serie.

Infine, nel caso siate appassionati del franchise, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare numerosi prodotti a tema come ad esempio l’iconico robottone in versione Funko POP!