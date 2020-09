WandaVision: la serie arriverà il 27 novembre?

WandaVision potrebbe arrivare il 27 novembre 2020: la presunta data di messa in onda è emersa nel codice sorgente della piattaforma. A scoprire e diffondere l’informazione è stato Superhero Theorist, che ha diffuso le screenshot attraverso alcuni tweet.

This information comes after we at @MultiverseMurph had reported that information 1 week ago on September 21st, but was removed from the source code 2 days later by @disneyplus. Here is the side by side comparison: pic.twitter.com/MQ5zqzvq3W — Superhero Theorist (@SuperheroTheor1) September 28, 2020

Disney+ non ha ancora comunicato la data ufficiale dell’attesa serie, tuttavia fino a poco tempo fa era presumibile ipotizzare che la messa in onda dello show sarebbe giunta subito dopo la conclusione della seconda stagione di The Mandalorian. La seconda stagione della serie tv ambientata nell’universo di Star Wars debutterà infatti il prossimo 30 ottobre, per un totale di 8 nuovi episodi con cadenza settimanale, ciò significa che le nuove avventure del Mando e del Bambino termineranno il 18 dicembre 2020.

Secondo il data mining di Superhero Theorist, il primo episodio di WandaVision dovrebbe debuttare venerdì 27 novembre, approfittando così del posizionamento in concomitanza con il fine settimana della festa del Ringraziamento, che quest’anno cadrà per l’appunto giovedì 26 novembre. Con la distribuzione di WandaVision a partire dal 27 novembre gli abbonati al servizio di streaming Disney potrebbero così, seppur per poche settimane, godere di due serie originali in contemporanea.

Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale della serie:

Marvel Studios presentano “WandaVision” a l’unione tra i classici della televisione e l’Universo Cinematografico Marvel Cinematic Universe, dove Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), due supereroi idealizzano la vita nella suburbia americana, iniziano a sospettare che nulla è quello che sembra. Questa nuova serie è diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer.

WandaVision, il cui trailer ufficiale è stato distribuito la settimana scorsa, sarà una serie molto particolare che attraverso l’uso del linguaggio metatelevisivo, con continue citazioni al genere sitcom di diverse epoche, esplorerà la psiche e i traumi di Wanda Maximoff in seguito agli eventi degli ultimi due film degli Avengers.

Nel cast della prima stagione saranno coinvolti, oltre a Elizabeth Olsen e Paul Bettany, Randall Park (Agent Jimmy Woo), Kat Dennings (Darcy Lewis), Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Kathryn Hahn in un misterioso ruolo non ancora svelato.