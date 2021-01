WandaVision: cosa, come e dove vederlo su Disney+

Li abbiamo visti in Avengers Endgame, abbiamo pianto per la loro sorte, ma da bravi fan accaniti del Marvel Cinematic Universe non potevamo non aspettarci novità circa la sorte dei nostri eroi. A sipario calato sulle scene dell’epilogo di una delle saghe cinematografiche decisamente epiche, stanno tornando parecchi personaggi e stavolta sul piccolo schermo dei nostri device e smart TV con Disney Plus. Una di queste è proprio WandaVision, che vede come protagonisti Wanda Maximoff / Scarlet Witch e Visione. Il primo trailer è stato straniante per tutti, ma ancor di più per chi non conosce abbastanza bene il mondo di storie a fumetti dietro gli eroi Marvel, ricco di easter-eggs uno più interessante dell’altro. Vi lasciamo dunque al più recente filmato dedicato a questa serie in arrivo, prima di scoprire tutti i dettagli inerenti alla nuova storia imperdibile di una delle coppie più tenere dell’MCU!

WandaVision: la trama

WandaVision, che vede nel cast Elizabeth Olsen e Paul Bettany, è la prima serie Marvel Studios che verrà trasmessa in esclusiva streaming su Disney+. WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe, rendendo protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, ma che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. A oggi, la sinossi ufficiale è davvero scarna e si limita a rivelare che quell’esistenza da sit-com, in cui i due personaggi Marvel si ritrovano a vivere come coppia in maniera accelerata, non sia destinata a durare e che dietro ci sia qualcuno.

Stando alle prime indiscrezioni, la vita coniugale di Wanda e Visione sarebbe frutto del progetto della misteriosa Agatha (Kathryn Kahn), che avrebbe offerto alla donna di riportare in vita Visione con un patto: lei crea per Wanda una mini dimensione dove può vivere nel mondo perfetto, per quanto tempo desidera. In questo mondo Visione è ancora vivo, e la coppia ha due figli, Wiccan e Speed.

La coppia vive dunque un’esistenza serena, con Agatha come vicina di casa. Con qualche stranezza, poiché tutto si svolge in maniera rapidissima, tanto che la gravidanza di Wanda dura un lampo. E se il piano di Agatha fosse quello di sottrarre i figli dei due eroi, che potrebbero a loro volta essere dotati di superpoteri? Quali potrebbero essere gli eventuali plot twist di questa serie? Sappiamo inoltre che WandaVision segue gli eventi di Infinity War e Endgame, con Wanda in depressione per la morte di Visione. Ricordiamo che questa nuova serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.

In un recente tweet, è stato inoltre rilasciato un nuovissimo spot dedicato a questo nuovo prodotto, a breve presente nel catalogo della piattaforma streaming della casa di Topolino:

Here’s a new WandaVision spot that was on my tv a few minutes ago featuring one of the twins beds!! #wandavision pic.twitter.com/F2pfOQ0jJF — Young Avengers News (@YAvengersNews) December 30, 2020

WandaVision: cosa guardare

Il tempo per prepararsi all’uscita della serie WandaVision è sempre meno: la partenza è prevista su Disney Plus dal 15 gennaio, con un solo episodio rilasciato ogni venerdì. Per gustarci al meglio le vicissitudini narrate in questa serie, e qualora fossimo rimasti a digiuno dai precedenti episodi narranti (anche) le avventure di Wanda e Visione, il consiglio non può che essere quello di riprendere tutti i capitoli cinematografici che ci hanno presentato, in maniera corale o focalizzati sul singolo personaggio, questi due supereroi, a partire dai più recenti Infinity War e Endgame, che hanno segnato in maniera imprescindibile il loro destino, come abbiamo citato poco sopra.

Non di meno, soprattutto alla luce dei vari indizi che abbiamo reperito finora, sarebbe molto utile rispolverare, solo in un secondo momento e come visione più corollaria e a completamento della conoscenza di questo spaccato di universo MCU, anche titoli come Captain Marvel, la pellicola ambientata nel 1995, che vedeva Monica Rambeau, un personaggio importantissimo della Marvel a fumetti, nonché ex guardia costiera di New Orleans, interpretata dalla giovanissima Akira Akbar, mentre in WandaVision è Teyonah Parris a rivestire i panni della versione adulta. Che sia quello nel trailer l’incidente che le donerà i poteri della sua controparte su carta? Dobbiamo attendere ancora qualche po’ per avere tutte le risposte che cerchiamo.

In Avengers: Age of Ultron, gli Avengers sono nuovamente uniti per fronteggiare la minaccia di una terribile intelligenza artificiale, Ultron, creata da Tony Stark e Bruce Banner come protezione del mondo. Quando Ultron si rivela esser una serpe in seno, i Vendicatori devono combattere per fermarlo, accettando l’aiuto di due giovani dotati di poteri, Wanda e Pietro, e di una forma di vita sintetica, Visione, creata dallo stesso Ultron. Un film utile per recuperare le origini del nostro eroe protagonista di questa serie.

Infine, stando ad alcune foto rubate dal set, possiamo dire che l’agenzia governativa che viene in soccorso della figlia di Maria Rambeau non sarebbe il “solito” S.H.I.E.L.D., ma la sua controparte cosmica, lo S.W.O.R.D. (Sentient World Observation and Response Department), l’agenzia introdotta nei fumetti degli X-Men nel 2010 da Joss Whedon. Un motivo in più per recuperare non solo i prodotti comics, ma anche, volendo, la serie cult cinematografica.

WandaVision: cosa vedremo

Mary Livanos, la co-produttrice esecutiva dello show WandaVision, ha recentemente rivelato dalle colonne della rivista Emmys che la serie dedicata a Wanda e Visione è molto complicata, e si sta cercando di incorporare nella narrazione tutte le regole del Marvel Cinematic Universe e che non tutti gli episodi di questa prima stagione saranno strutturati allo stesso modo. Non sappiamo quindi quello che ci dovremo aspettare da questa nuova serie TV Marvel, ma siamo sicuri che Disney abbia dato alla produzione una grande libertà creativa incorporando nello show una trama abbastanza intricata che porterà lo spettatore a farsi delle domande importanti su tutto l’arco narrativo della stagione.

“WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La nuova serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.”

WandaVision: le puntate

Secondo la programmazione di Disney+, il rilascio degli otto episodi va da venerdì 15 Gennaio fino a venerdì 5 Marzo, considerando un episodio a settimana. WandaVision terminerà la messa in onda dello show due settimane prima della premiere di The Falcon e The Winter Soldier, la seconda serie originale Marvel che sarà distribuita su Disney Plus. Nel comunicato emanato dal profilo ufficiale Disney Latino si pone anche l’accento sulla “prima stagione“, facendoci dunque credere che non si tratti di una serie evento pensata per concludersi con una singola infornata di episodi e che, al contrario, ci siano già dei piani per una seconda stagione.

Pur essendo ancora nel campo delle speculazioni, bisogna ammettere che questi titoli sono forieri di sensazioni decisamente positive. Per svelare questo e altri misteri dobbiamo attendere il 15 gennaio, quando Wanda e Visione torneranno su Disney+.