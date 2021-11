Werewolf By Night: Gael Garcia nel cast dello special Marvel di Halloween

Continua a intensificarsi il catalogo di produzioni originali targate Disney+. Tra queste rientra uno speciale targato Marvel Studios e dedicato alla festa di Halloween con protagonista Werewolf By Night, personaggio dei fumetti creato da Gerry Conway e Mike Plogg nel 1972.

Stando al portale americano The Wrap, gli Studios avrebbero puntato gli occhi sull’attore messicano Gael Garcia Bernal (Mozart in the Jungle) per il ruolo principale. Non è ancora dato sapere, però, quale delle due iterazioni possa interpretare: se Jack Russell, discendente dei licantropi con il potere di trasformarsi senza l’ausilio della luna piena oppure Jake Gomez, nativo americano la cui famiglia è stata maledetta dalla licantropia.

La produzione dello speciale dovrebbe avere inizio nel 2022, anno in cui sulla piattaforma di streaming arriverà anche quello natalizio dedicato a I Guardiani della Galassia, diretto come sempre da James Gunn.

Lo speciale Marvel di Halloween arriva su Disney Plus

L’introduzione di Werewolf By Night all’interno dell’MCU si vocifera da tempo. Lo stesso Kevin Smith dichiarò a Luglio che la Marvel accantonò l’idea di introdurlo nella sua serie animata su Howard the Duck proprio perchè il personaggio sarebbe dovuto apparire in un’altra occasione.

Sulle pagine di Werewolf by Night, inoltre, è apparso per la prima volta il personaggio di Moon Knight, che debutterà in live action con le sembianze di Oscar Isaac. Staremo a vedere, dunque, se la Marvel deciderà anche in questo caso di collegare i due progetti.

