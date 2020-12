James Gunn, il regista preferito dai fan del franchise dei Guardiani della Galassia, sta per fare qualcosa che solo lui può fare, porterà un suo speciale natalizio, The Guardians of the Galaxy Holiday Special, nell’Universo Cinematografico Marvel.

Con gli strascichi dello speciale StarWars Holiday Special nell’inverno del 1978, gli speciali di Natale sono diventati un punto fermo per quasi tutti i fandom. James Gunn non ha potuto, quindi, sottrarsi alle pressioni dei fan ed ha annunciato, rispondendo alle migliaia di Tweet che lo hanno sommerso a seguito del Disney Investors Day, che il The Guardians of the Galaxy Holiday Special, che sembra sarà un ive-action, farà parte della continuità narrativa della nuova fase dell’Universo Cinematografico Marvel. James Gunn ha rassicurato i fan con un Tweet sul proprio profilo, affermando:

😂 I’m being asked this a lot. Yes, the Guardians of the Galaxy Holiday Special is real, it’s something that @MarvelStudios & I have been cooking up for years. The story is as crazy & fun as can be, & it’s live-action & in the MCU. 🧑🏻‍🎄 OH MAN I WISH I COULD TELL YOU MORE! https://t.co/Dq8hC999Wa — James Gunn (@JamesGunn) December 11, 2020

Sì, il The Guardians of the Galaxy Holiday Special è reale. È qualcosa che i Marvel Studios e io abbiamo cucinato per anni. La storia è pazzesca e divertente come può essere, ed è live-action e nel MCU. OH MAN VORREI POTERTI DIRE DI PIÙ!

Durante la presentazione del Disney Investor Day, il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che lo speciale verrà girato durante le riprese del nuovo film Marvel I Guardiani della Galassia Vol. 3. Il prossimo film della saga ha avuto notevoli rallentamenti, in parte causati dalla pandemia di Coronavirus ed in parte causati dal licenziamento nel 2018., e successivo reintegro, dello stesso James Gunn, a causa dell’enorme reazione dei fan che hanno veementemente protestato sui social media. Nel mentre il regista ha anche firmato un contratto con Warner Bros. per dirigere il film Suicide Squad 2. Mentre il The Guardians of the Galaxy Holiday Special è attualmente in programma per il 2022, Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha confermato Guardians of the Galaxy Vol. 3 avrà una data di uscita 2023.