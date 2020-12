Willow: la serie tv svela i primi nomi del cast

Disney+ ha rivelato i primi nomi di alcune attrici che potrebbero comparire nel cast della serie tv di Willow. Secondo quanto riportato da Deadline Hollywood (leggi qui) al momento la produzione dello show è in trattative con le attrici Ellie Bamber (Animali Notturni), Cailee Spaeny (Il rito delle streghe), and Erin Kellyman (Solo – A Star Wars Story).

Non solo Star Wars, ma anche film, serie animate e serie TV sono disponibili su Disney+. La piattaforma offre anche numerosi documentari e dietro le quinte delle vostre serie preferite!

A poco più di un mese dall’annuncio ufficiale emergono così i primi dettagli su nomi coinvolti nel cast della serie fantasy Disney+, sequel del cult movie del 1988. La serie tv su Willow rappresenterà la prima produzione non inerente al franchise di Star Wars a distanza di diversi anni e sarà ambientata dopo gli eventi narrati dal film. La serie tv vedrà il ritorno di Warwick Davis nei panni di Willow Ufgood, a cui si affiancherà un cast di personaggi originali, mai visti prima.

Secondo le informazioni dei casting diffuse per i provini degli attori, la storia principale ruoterà attorno a un gruppo che si imbarcherà in una missione per salvare un principe rapito.

Il nuovo gruppo di eroi sarà formato da Dove (Ellie Bamber), un personaggio il cui passato ricorda il personaggio di Willow nel film. Dove sarà una semplice cameriera che si dimostrerà essere essere la “prescelta”. Ad accompagnare Dove ci saranno la principessa Kit (Cailee Spaeny), sorella gemella del principe rapito, e la sua migliore amica Jade (Erin Kellyman).

A completare il gruppo ci sarà anche un personaggio maschile, non ancora annunciato, simile al ruolo interpretato da Val Kilmer nel film del 1988.

Il pilot della serie tv sarà diretto da Jon M. Chu (Step Up 3D, Crazy & Rich, In the Heights – Sognando a New York) su sceneggiatura di Jonathan Kasdan (Solo – A Star Wars Story), affiancato da Wendy Mericle (Arrow) nel ruolo di showrunner.