WitcherCon: arriva l’evento fan virtuale targato Netflix e CD Projekt RED

Durante l’ultimo giorno della prima edizione della Geeked Week di Netflix, CD PROJEKT RED e Netflix hanno annunciato l’evento fan virtuale WitcherCon, rivelando la data e i primi dettagli della celebrazione del franchise di The Witcher.

L’evento si terrà sui canali Twitch e YouTube di Netflix venerdì 9 luglio alle ore 19.00 e sarà seguito da un secondo stream sabato 10 luglio alle ore 3.00 sugli stessi canali. Unendo il mondo del videogame e quello della serie tv, WitcherCon sarà un evento epico per tutti i fan, vecchi e nuovi.

WitcherCon sarà caratterizzato da una varietà di panel divertenti e interattivi che avranno come protagonisti coloro che hanno dato vita a The Witcher come videogioco e serie tv. Inoltre, ci saranno novità, esclusive scene dietro le quinte e rivelazioni dell’intero franchise di The Witcher.

Un viaggio alla scoperta della creatività e della produzione dei videogiochi di CD PROJEKT RED, tra cui il nuovo gioco mobile The Witcher: Monster Slayer, ma anche dei fumetti, del merchandise della serie Netflix e del film anime Nightmare of the Wolf. Durante l’evento, i fan avranno così la possibilità di esplorare le tradizioni, le leggende, i mostri e le origini del Continente.

Con molta probabilità verrà svelata anche la data di uscita ufficiale della seconda stagione di The Witcher, serie TV con Henry Cavill nei panni di Geralt, di cui ieri è stato pubblicato un nuovo teaser trailer.

Per i grandi amanti del franchise videoludico targato CD Projekt RED, infine, c’è una grande notizia: The Witcher 3, considerato da molti il miglior capitolo della saga, potrebbe presto sbarcare gratuitamente su PS Now, il catalogo in streaming della console Sony che contiene oltre 600 titoli.

