The Witcher 3 potrebbe presto sbarcare gratis su PS Now

L’acclamato terzo capitolo della serie action/RPG basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, potrebbe presto sbarcare su PS Now? Ad avvalorare tale tesi è stata la segnalazione di un utente che ha visto apparire, sulla sua home del servizio PlayStation, The Witcher 3 Wild Hunt GOTY. Si tratta della versione con incluse le due espansioni, Hearts of Stone e Blood & Wine. Successivamente, il gioco è stato rimosso in un lasso di tempo relativamente breve e, inoltre, non era giocabile gratuitamente, stando sempre alla segnalazione.

È stato un errore d’aggiunta, oppure il titolo arriverà presto su PS Now? Non sorprenderebbe un’aggiunta del genere, viste le recenti strategie aziendali di Sony previste fino al 31 marzo 2024 (ne abbiamo parlato in questa news) e, per fortuna, dovremo attendere soltanto il primo giugno per scoprire se il titolo di CD Projekt RED sbarcherà sul servizio o meno. Sony ha deciso veramente di puntare tutto su PS Now per contrattaccare l’espansione vertiginosa del servizio rivale, Xbox Game Pass?

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti a riguardo. Nel frattempo, vi invitiamo a dare anche uno sguardo al primo trailer del gameplay dell’attesissimo Horizon Forbidden West, cliccando qui. Per chi non avesse mai giocato al capolavoro di CD Projekt RED, ecco di seguito una descrizione del titolo:

“The Witcher 3 è un gioco di ruolo di nuova generazione incentrato sulla trama e ambientato in un universo aperto, caratterizzato da un’ambientazione fantasy mozzafiato in cui ogni scelta comporta delle conseguenze. In The Witcher si indossano i panni di un esperto cacciatore di taglie, incaricato di trovare una ragazza oggetto di una profezia in un universo fantasy aperto, ricco di città mercantili, pericolosi valichi di montagna e caverne da esplorare. Addestrati fin da bambini e mutati per ottenere abilità, forza e riflessi sovrumani, i witcher sono al contempo dei reietti e gli unici in grado di affrontare i mostri che popolano il loro mondo“.