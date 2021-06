Tutti gli annunci del secondo giorno della Geeked Week di Netflix

Il secondo giorno della Geeked Week, la prima “convention virtuale dei fan” creata da Netflix per celebrare le comunità geek e riunirle, è stata caratterizzata da un’altra carrellata di teaser e di nuove succose informazioni sulle prossime uscite di Netflix. Ma vediamo più nel dettaglio.

Beneventi al secondo giorno della Geeked Week

Il secondo giorno della Geeked Week è iniziato con un’intervista allo showrunner di The Umbrella Academy Steve Blackman, che ha rivelato tutti i titoli dei 10 episodi della terza stagione, attualmente in fase di produzione. I lettori del fumetto della Dark Horse di Gerard Way e Gabriel Bá noteranno subito che il titolo del finale della terza stagione allude all’introduzione dell’Hotel Oblivion, una prigione interdimensionale che tiene i nemici catturati dalla squadra.

I 10 episodi si intitoleranno:

• “Meet the Family”

• “The World’s Biggest Ball of Twine”

• “Pocket Full of Lightning”

• “Kugelblitz”

• “Kindest Cut”

• “Marigold”

• “Auf Wiedersehen”

• “Wedding at the End of the World”

• “Six Bells”

• “Oblivion”

Blackman ha voluto stuzzicare un po’ i fan dicendo che la nuova stagione sarà più selvaggia più grande, più pazza che mai:

“Ci sono alcune grandi sorprese che attendono la famiglia quest’anno, ci sono alcuni cambiamenti incredibili che la gente amerà approfondire, e la famiglia crescerà quest’anno in un modo che la gente non si aspetta.”

Dopo l’apparizione di Blackman, è toccato a Locke & Key. Da molto tempo i fan sono in attesa di una data per la stagione 2. A ottobre si terrà la première, mentre nel frattempo sono stati condivisi una serie di fotogrammi della serie mai visti prima.

Per l’autunno è anche previsto l’adattamento live-action di Cowboy Bebop di Netflix. John Cho (Spike Spiegel), Mustafa Shakir (Jet Black) e Daniella Pineda (Faye Valentine) hanno suonato la canzone jazz dello show in un segmento pre-filmato, che si è concluso con la conferma che la compositrice originale Yoko Kanno sta contribuendo alla musica della serie.

Guardate la programmazione del secondo giorno qui sotto:

Annunciati anche The Sandman (ora in produzione) e Another Life Season 2 che uscirà in autunno. Anche l’autore di Fear Street, R.L. Stine, ha fatto la sua apparizione dicendo ai fan di tenere d’occhio un nuovo trailer per la trilogia di Fear Street che sarà messo online domani.

E mentre Jupiter’s Legacy è stato cancellato, sembrerebbe che Mark Millar abbia ancora molti progetti su cui lavorare, tra cui una serie di spy/thriller in sei episodi che segna la sua prima incursione nel mondo dello spionaggio dopo Kingsman: The Secret Service.

Millar ha spiegato alla troupe di Geeked:

“Non posso darvi il titolo e non posso dirvi chi ci sta lavorando, ma sono così felice e così eccitato. Questo ragazzo è stato il mio scrittore preferito per 15 anni e l’ho davvero voluto per questo progetto… Abbiamo parlato al telefono per tre ore, è stato pazzesco. Siamo andati completamente d’accordo e il progetto è diventato così speciale. La sceneggiatura è così buona che è difficile per me non mandarla a tutti i miei amici. Come dirigente di Netflix, non posso rivelare i dettagli ma quando questo show uscirà, sarà spettacolare.”

Così si è concluso il secondo giorno della Geeked Week ma la settimana non è finita e ci sono molte altre novità in arrivo!

Per i fan di Umbrella Academy vi consigliamo di recuperare il primo fumetto, La suite dell’apocalisse, disponibile su Amazon!