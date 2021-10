Wolf Girl & Black Prince: Yamato Animation annuncia il doppiaggio

Yamato Animation continua a festeggiare i suoi 30 anni di emozioni, questa volta riportando nel nostro Paese, per la prima volta doppiato in italiano, l’anime Wolf Girl & Black Prince, adattamento dell’omonimo manga di Ayuko Hatta edito in Italia dalla casa editrice Star Comics.

Wolf Girl & Black Prince: l’anime

L’anime Wolf Girl & Black Prince è stato prodotto dalla TYO Animations, ed è stato trasmesso in Giappone dal 5 ottobre al 21 dicembre 2014 mentre in Italia è stato proprio Yamato Animation a trasmetterlo in streaming in simulcast con la trasmissione giapponese.

Il cast italiano vede Jessica Grossule nel ruolo di Erika Shinohara, Riccardo Sarti nel ruolo di Kyoya Sata, Ezio Vivolo doppia Takeru Hibiya, Eleonora Armaroli dà la voce a Ayumi Sanda, Sara Pendin è Aki Tezuka e Anna Belluzzi dà la voce a Marin Tachibana.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Wolf Girl & Black Prince: il manga

Il manga Wolf Girl & Black Prince (Ōkami shōjo to kuro ōji) di Ayuko Hatta è stato serializzato sulla rivista Bessatsu Margaret della Shūeisha dal 13 giugno 2011 al 13 maggio 2016. In Italia è stato pubblicato dalla Star Comics:

Erika è una liceale del primo anno piuttosto vanitosa, e non fa altro che vantarsi con le amiche del suo ragazzo quando in realtà non ne ha mai avuto uno. Un giorno, pensando di non poter più coprire le sue bugie, vede per strada un ragazzo bellissimo e gli scatta una foto, presentandolo poi come il suo fidanzato. Sfortuna vuole, però, che il belloccio frequenti la sua stessa scuola e che per di più, a dispetto della sua fama di principe gentile e generoso, sia un tizio perfido e malvagio oltre ogni immaginazione! Venuto a conoscenza del punto debole della ragazza, infatti, la trasforma nel suo “cagnolino” personale! Una frizzante love comedy scolastica assolutamente da non perdere!

