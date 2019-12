Wolverine “Sixth Scale Figure” da Sideshow

Sideshow, famoso distributore e produttore di statue e figures, ha appena annunciato un nuovo Wolverine per la sua linea di action doll in scala 1/6. Completamente articolato e dotato del classico costume giallo e blu tratto dai fumetti sarà composto da un corpo base completamente articolato dotato di costume realizzato in parte in tessuto e in parte in plastica.

Wolverine è il nome del personaggio immaginario appartenente al gruppo di super eroi chiamato X-Men. Come gli altri X-Men è un mutante con la capacità di guarire istantaneamente dalle ferite o rigenerare i tessuti e persino gli arti perduti. A seguito in un esperimento del governo grazie al suo potere di guarigione il suo scheletro è stato rivestito del metallo (immaginario) chiamato Adamantio, uno degli elementi più resistenti sul pianeta. Grazie a questo e al suo fattore rigenerante Logan, così viene chiamato dai compagni mutanti, è in grado di buttarsi in battaglia senza temere alcun tipo di ripercussione. Wolverine insieme a Ciclope, Jean e Xavier fa parte del team degli X-men dagli esordi e sebbene spesso intraprenda missioni in solitaria rimane uno dei membri più importanti.

La figure di Sideshow presenta numerose caratteristiche particolari che sicuramente ne giustificano il prezzo. Partiamo dagli artigli intercambiabili, saranno presenti infatti, sia quelli composti dalle sue ossa che quelli in adamantio (realizzati in metallo per l’occasione). Non sembra avere – almeno dalle foto – molte mani alternative ma pare che gli artigli siano amovibili a seconda che si voglia rappresentarlo con o senza. Non sembrano presenti nemmeno volti alternativi ma da quello che sappiamo avrà una feature davvero interessante, per un maggior realismo, sideshow ha deciso di inserire delle braccia alternative con snodo nascosto all’interno del braccio. Inutile dire che grazie a questa opzione la figure acquisti un appeal nettamente maggiore.

Wolverine Sixth Scale Figure è in preordine su Sideshow al costo di 230 euro con uscita stimata per il mese di Settembre 2020.