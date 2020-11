Wonder Woman – Patty Jenkins torna a parlare dello spin-off

Con Wonder Woman 1984 in uscita il prossimo 25 dicembre negli Stati Uniti sia al cinema che in streaming sulla piattaforma HBO Max, e la data italiana che oscilla fra il 14 ed il 25 gennaio, la regista Patty Jenkins è tornata a concedere le ultime interviste prima dell’uscita ufficiale del film ed è anche tornata a parlare dell’eventuale spin-off legato al franchise.

Wonder Woman – lo spin-off sarà un prequel?

In una recente intervista Patty Jenkins ha confermato che lo spin-off è incentrato sulle Amazzoni ed è collocato cronologicamente subito dopo gli eventi del primo film ma il plot ha delle ripercussioni sia per quanto riguarda la trama di Wonder Woman 1984 che del terzo film.

La regista ha anche confermato che il progetto è ancora in fase di valutazione e che la storia è stata presentata, insieme a Geoff Johns, alla WarnerMedia. A questo punto, ha detto la Jenkins, spera che il riscontro del secondo film sia positivo affinché possa iniziare a lavorare sullo spin-off confermando però che lei sarà coinvolta sono come co-sceneggiatrice ed eventualmente come produttrice esecutiva.

Sappiamo che in Wonder Woman 1984 ritorneranno le Amazzoni, a giudicare dai trailer solo per delle sequenze in analessi, tuttavia sarebbe davvero interessante vedere ampliato il loro mondo anche in previsione dell’arrivo di Justice League Snyder Cut.

Wonder Woman 1984 – il film

Eccovi la sinossi di Wonder Woman 1984:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, WONDER WOMAN 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale.

