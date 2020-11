Wonder Woman 1984 – le motivazioni dietro l’uscita anche in streaming

Variety riporta alcune interessanti indiscrezioni riguardanti la scelta da parte di WarnerMedia di far debuttare Wonder Woman 1984 in contemporanea nei cinema statunitensi il 25 dicembre prossimo e sulla piattaforma HBO Max dove sarà disponibile gratuitamente anche se solo per un mese.

Wonder Woman 1984 – troppi rinvii

WarnerMedia avrebbe pressoché immediatamente scartato una rinvio al 2021 del film vista anche l’attuale situazione socio-sanitaria in quanto avrebbe significato distanziare Wonder Woman 1984 da Wonder Woman uscito ormai nel “lontano” 2017.

Inoltre il film è pronto da molti mesi cosa che rischia di renderlo “obsoleto” in termini di campagna marketing e mediatica così come studiata da WarnerMedia.

Wonder Woman 1984 – guadagno a lungo termine

Quella di WarnerMedia è stata una scelta consapevole: rinunciare al grosso incasso previsto al cinema, anche eventualmente nel 2021, per dare un contenuto di peso a HBO Max. Con Wonder Woman 1984 infatti si spera di ottenere quel balzo di abbonamenti che ancora tarda ad arrivare anche a causa del costo elevato mensile ($ 15 contro i $ 7 di Disney+ e i $ 9 di Netflix).

Insomma sacrificare un guadagno “immediato” in favore di una strategia che, si spera, paghi nel lungo periodo.

Wonder Woman 1984 – l’Italia e il resto del mondo

L’uscita di Wonder Woman 1984 è stata anticipata in tutto il mondo fra il 16 ed il 18 dicembre… tranne che in Italia! Warner Bros. Italia ha infatti confermato che per il momento l’uscita rimane fissata al 14 gennaio 2021!

Wonder Woman 1984 – il film

Eccovi la sinossi di Wonder Woman 1984:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, WONDER WOMAN 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale.

