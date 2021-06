WWE NXT TakeOver: In Your House, risultati e highlights dell’evento

Domenica 13 giugno è andata in scena la seconda edizione di NXT TakeOver: In Your House, evento che prende il nome da una serie di storici PPV della WWE negli anni ’90, e ancora una volta le superstar del brand oronero hanno regalato spettacolo. Tra incontri al cardiopalma e momenti spettacolari, NXT si conferma lo show più adrenalinico della WWE. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Xia Li vs Mercedes Martinez

Un rematch atteso da anni dal momento che le due superstar si erano scontrate per la prima volta nel round inaugurale del Mae Young Classic Tournament, tenutosi nel 2017. La giovane atleta cinese è riuscita a prendersi la tanto agognata rivincita, dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere una delle prossime contendenti all’NXT Women’s Championship.

Million Dollar Championship Ladder Match: LA Knight vs Cameron Grimes

Il Ladder Match è uno degli incontri più pericolosi e al tempo stesso spettacolari della WWE e, anche questa volta, non è stato da meno. Entrambi gli atleti hanno dato il 100% per cercare di portarsi a casa la vittoria, ma a prevalere è stato LA Knight che, oltre a ricevere i complimenti di Ted DiBiase, è diventato il nuovo Million Dollar Champion. La grande eredità dell’Hall of Famer, dunque, continuerà all’interno dello show giallo.

NXT Women’s Championship: Ember Moon vs Raquel Gonzalez (c)



Incontro molto combattutto che ha visto la campionessa in carica proseguire il regno in quel di NXT, confermandosi al top della divisione femminile. A ben poco è servito il ritorno di Shotzi Blackheart che ha difeso Ember Moon dalle continue interferenze di Dakota Kai.

Winners Take All NXT North American and NXT Tag Team Championship Six-Man Tag Match: Bronson Reed (c) & MSK (c) vs Legado del Fantasma

Un match ricco di manovre aeree e repentini cambi di fronte. La stable guidata dall’ex Cruiserweight Champion Santos Escobar ha fatto tutto il possibile per demolire gli avversari, ma a portarsi a casa la vittoria e, di conseguenza, confermarsi campioni, sono stati Bronson Reed e gli MSK. Lo schienamento decisivo è arrivato proprio grazie all’NXT North American Champion che ha eseguito la devastante Tsunami ai danni di Raul Mendoza.

Il main event di NXT TakeOver: In Your House

NXT Championship Fatal 5-Way Match: Karrion Kross (c) vs Kyle O’Reilly, Adam Cole, Pete Dunne & Johnny Gargano

Ci si aspettava del grande spettacolo e le cinque superstar coinvolte non hanno minimamente deluso le aspettative. Anche Pete Dunne, che abbiamo avuto modo di intervistare in esclusiva prima dell’evento, ha fatto di tutto per mettere in difficoltà i suoi avversari. Kyle O’Reilly è arrivato a un passo dalla vittoria, ma nulla ha potuto contro la ferocia del campione in carica, che gli ha fatto perdere conoscenza sottomettendolo con la patentata Kross Jacket. A questo punto non resta da chiedersi chi potrà essere l’atleta di NXT in grado di interrompere il regno incontrastato di Karrion Kross.

Con il grande evento di NXT consegnato agli archivi, adesso tutti gli occhi dei fan della WWE sono puntati su Hell in a Cell, PPV basato su una delle stipulazioni più brutali e storiche della Compagnia di Stamford. Andrà in scena domenica 20 giugno, come di consueto in diretta dal Thunderdome del Yuengling Center in Tampa, Florida.