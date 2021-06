WWE NXT TakeOver: In Your House, incontri e anticipazioni dell’evento

Tutto è ormai pronto per la seconda edizione di NXT TakeOver: In Your House, atteso evento del brand oronero che prende ispirazione dalla storica serie di PPV della WWE svoltasi tra il ’95 e il ’99. Una card ricca di grandi incontri, tra cui un incredibile Fatal 5 Way Match per il titolo massimo, che senza dubbio regalerà spettacolo. NXT ha avuto un’espansione non indifferente negli ultimi anni e, come rivelato da Triple H (che abbiamo avuto modo di intervistare), continuerà a crescere sempre di più. L’evento si terrà domenica 13 giugno e sarà disponibile in diretta su Peacock in America e sul WWE Network nel resto del mondo (per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, potete cliccare qui).

La card completa di NXT TakeOver: In Your House

Ladder Match for Ted DiBiase’s Million Dollar Championship: Cameron Grimes vs. LA Knight

Una delle rivalità più interessanti di NXT degli ultimi mesi è stata quella tra Cameron Grimes e LA Knight, soprattutto per via del ritorno a sorpresa del grande Hall of Famer Ted DiBiase, ben noto ai fan dell’allora World Wrestling Federation con la gimmick di “Million Dollar Man”. I due si scontreranno in un Ladder Match con in palio un premio alquanto speciale: lo storico Million Dollar Championship, titolo creato appositamente da DiBiase nel 1989 e poi riesumato nel 2010 a Raw dal figlio, DiBiase Jr.

Singles Match: Mercedes Martinez vs. Xia Li

Xia Li ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare la prossima sfidante al titolo femminile di NXT, ma questa volta dovrà vedersela con un ostacolo all’apparenza insormontabile: Mercedes Martinez, superstar di origini portoricane con un’esperienza decennale nel mondo del Wrestling.

NXT Women’s Championship: Ember Moon vs Raquel Gonzalez (c)

Dopo aver strappato il titolo dalla vita di Io Shirai a TakeOver: Stand & Deliver, evento andato in scena ad aprile, Raquel Gonzales ha messo a ferro e fuoco la divisione femminile di NXT. A tentare di porre fine al suo regno ci penserà Ember Moon, superstar ben nota ai fan dello show del martedì sera. Ember, infatti, ha vinto l’NXT Women’s Championship nel 2018 e i titoli di coppia assieme a Shotzi Blackheart, tre mesi fa.

Six-Man Tag Team “Winners Take All” Match for the NXT North American Championship and NXT Tag Team Championship: Bronson Reed (c) and MSK (c) vs. Legado del Fantasma (Santos Escobar, Joaquin Wilde and Raul Mendoza)

Un incontro dalla posta in palio altissima: Bronson Reed e gli MSK dovranno difendere i rispettivi titoli dall’assalto di una delle stable più in voga a NXT, Legado del Fantasma, capeggiata dalla star messicana nonchè ex Cruiserweight Champion Santos Escobar. Conoscendo le doti atletiche delle sei superstar coinvolte, lo spettacolo è assicurato.

Il main event di TakeOver: In Your House

NXT Championship Fatal 5-Way Match: Karrion Kross (c) vs. Adam Cole vs. Pete Dunne vs. Johnny Gargano vs. Kyle O’Reilly

Dopo aver dominato in lungo e in largo il roster di NXT, il campione Karrion Kross si trova a dover affrontare una delle sue sfide più difficili. Questa volta dovrà mettere in palio il titolo in un match che vedrà coinvolte le quattro superstar di punta del brand oronero. Il più agguerrito rimane Adam Cole, che ha chiuso la puntata di questa settimana di NXT mettendo al tappeto i suoi avversari e posando al centro del ring con la cintura. Sarà questo il suo destino? Non ci resta che attendere domenica per scoprirlo.

Vi ricordiamo che le puntate settimanali di NXT, con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa, sono disponibili su DMAX e Discovery+. Nel frattempo la WWE si sta già preparando per SummerSlam, l’evento più importante dell’estate, in programma sabato 21 agosto in diretta dall’Allegiant Stadium di Las Vegas.