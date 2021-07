WWE NXT: The Great American Bash, incontri e anticipazioni dell’evento

Dopo un’altro spettacolare TakeOver consegnato agli archivi (qui potete leggere i risultati completi), NXT torna a pieno regime con una puntata speciale prevista per martedì 6 luglio. Si chiamerà WWE NXT: The Great American Bash, chiaro rimando a uno storico PPV della WCW poi acquisito dalla WWE. Tra incontri al cardiopalma e grandi sorprese, andiamo ad analizzare tutti i match annunciati sino ad ora. Lo speciale andrà in onda in America su USA Network mentre in Italia sarà visibile giovedì on demand su Dplay Plus (per abbonarvi alla piattaforma vi basta seguire questo link). Il primo passaggio con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa è previsto il sabato alle 12:30 e in replica la domenica alle 9:30.

WWE NXT: The Great American Bash, la card

NXT Women’s Tag Team Championships: Io Shirai & Zoey Stark vs The Way – Candice LeRae & Indi Hartwell (c)

Grazie all’importante vittoria ottenuta al termine di un incredibile Thriple Threat Match, Io Shirai e Zoey Stark si sono aggiudicate il diritto di sfidare le campionesse in carica Candice LeRae e Indi Hartwell, appartenenti alla stable capeggiata da Johnny Gargano, ovvero The Way. Basteranno la grinta e la determinazione della lottatrice nipponica e della sua partner per portarsi a casa le cinture?

NXT Million Dollar Championship: LA Knight (c) vs Cameron Grimes

LA Knight è riuscito a conquistare lo storico titolo introdotto in WWE dall’Hall of Famer Ted DiBiase, ma il suo regno potrebbe avere breve durata. Cameron Grimes è più determinato che mai ed è stato proprio lui a sfidare nuovamente il campione. Questa volta, però, ci sarà un pegno da pagare: se Grimes non dovesse riuscire a vincere il match, dovrà diventare il maggiordomo personale di LA Knight.

NXT Tag Team Championships: Tommaso Ciampa and Timothy Thatcher vs. MSK (c)

La strana coppia composta da Tommaso Ciampa e Timoty Thatcher continua a dominare in lungo e in largo il brand oronero e nella puntata di martedì potrebbero aggiungere il tassello definitivo al loro percorso. I due, infatti, affronteranno i campioni in carica, gli MSK, in un match che promette scintille.

Il main event di WWE NXT: The Great American Bash

Adam Cole vs Kyle O’Reilly

Una rivalità che non sembra avere fine. Dopo gli accesi scontri degli ultimi mesi, gli ex amici e compagni dell’Undisputed Era si affronteranno ancora una volta nel main event della puntata speciale di NXT. I due sono già venuti alle mani in un segmento che ha visto intervenire anche il nuovo special enforcer del brand, ovvero Samoa Joe. L’animosità è alle stelle: chi riuscirà a spuntarla?

La WWE ha inoltre annunciato, nella giornata di oggi, altre due aggiunte alla card di The Great American Bash. Non si tratta di math, bensì di semplici segmenti: L’NXT Champion Karrion Kross andrà faccia a faccia con Johnny Gargano, mentre la stable Hit Row terrà una vera e propria celebrazione in onore del nuovo NXT North American Champion Isaiah “Swerve” Scott.

Oltre alla puntata speciale di NXT, la WWE sta già lavorando agli altri due PPV estivi che segneranno il ritorno dei fan in presenza: Money in The Bank, in programma il 18 luglio alla Dickies Arena di Fort Worth, in Texas, SummerSlam, previsto per il 21 agosto all’Allegiant Stadium di Las Vegas.