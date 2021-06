SummerSlam: annunciata la location del grande evento estivo della WWE

Grandi notizie per i fan della WWE! Dopo l’edizione numero 37 di WrestleMania (qui la coverage completa), che ha visto il ritorno del pubblico in presenza a un anno esatto dallo scoppio della pandemia, tutto è pronto per l’evento più importante dell’estate, ovvero SummerSlam.

La Compagnia ha finalmente annunciato che il PPV andrà in onda sabato 21 agosto in diretta dall’Allegiant Stadium di Las Vegas, una delle più rinomate location per le partite di NFL. Lo stadio ha una capienza massima di 65mila posti e ospiterà tutti i fan in presenza. I biglietti per lo show andranno in vendita a partire dal 18 giugno.

SummerSlam: l’edizione 2021 si terrà a Las Vegas

La scelta della location è stata accolta con grande entusiasmo da Nick Khan, WWE President & Chief Revenue Officer, che ha spiegato l’importanza di avere un grande evento come SummerSlam a Las Vegas per festeggiare il graduale ritorno alla normalità.

L’obbiettivo è quello di garantire ai fan un’indimenticabile notte di grande spettacolo e al tempo stesso aiutare l’economia locale, generando un boost di traffico non indifferente. Al momento non si conoscono ancora i match che andranno in scena, ma si vocifera un ritorno in pompa magna di Brock Lesnar e John Cena, da tempo assenti dalle scene.

In vista di SummerSlam, la WWE tornerà al tour di eventi dal vivo con un programma diviso in 25 città durante le vacanze estive. Il tour debutterà a luglio in Texas con un tris di show:

Venerdì 16 luglio: SmackDown – Toyota Center a Houston

Domenica 18 luglio: Money In The Bank – Dickies Arena a Fort Worth

Lunedì 19 luglio: Raw – American Airlines Center a Dallas

I biglietti per gli eventi dal vivo sono già disponibili da mercoledì 26 maggio. Ulteriori tappe del tour e date di messa in vendita dei biglietti saranno annunciate nelle prossime settimane.