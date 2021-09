X-Men, arriva una nuova serie da Hickman e Shalvey

A quanto pare, Inferno non sarà l’ultimo progetto di Jonathan Hickman come scrittore degli X-Men: attraverso i canali social ufficiali Marvel Comics ha confermato una nuova “X-perienza” di Hickman assieme a Declan Shalvey. La nuova serie, che a quanto pare sarà rilasciata solo in forma digitale e non cartacea, verrà lanciata il 9 settembre di quest’anno in esclusiva sulla piattaforma digitale della casa editrice Marvel Unlimited.

A new comics X-perience is coming to @MarvelUnlimited. ❌ pic.twitter.com/nYSm7wq1H5 — Marvel Entertainment (@Marvel) September 7, 2021

Nel video (qui la notizia originale) si notano alcune scritte tradotte nella lingua Krakoan che danno poi vita ai nomi degli artisti che si occuperanno della serie. Hickman avrebbe dovuto lasciare il franchise degli X-Men dopo la conclusione di Inferno, una miniserie di quattro numeri che concluderà le trame messe in piedi dallo scrittore di House of X e Powers of X. La storia si concentra su Mystica che cercherà vendetta contro Charles Xavier e Magneto per non aver resuscitato la sua amante, Destiny, dopo che i regnanti dell’isola-stato Krakoa (che ospita i mutanti della Terra) non hanno mantenuto la loro promessa nei suoi confronti.

Hickman è quindi riuscito a rilanciare le storie dedicate ai mutanti, sebbene lo sceneggiatore americano abbia di recente ha iniziato anche la pubblicazione di un nuovo fumetto chiamato Three Worlds Three Moon per la piattaforma di newsletter Substack (ancora inedito in Italia). La miniserie di quattro numeri servirà da finale per il ciclo narrativo di Hickman sugli X-Men, grazie anche alla presenza di autori come Valerio Schiti (conosciuto per il suo lavoro su serie come S.W.O.R.D. e Empyre), assieme a R.B. Silva e Stefano Caselli (Avengers, Invincible Iron Man). Il primo numero di Inferno uscirà il 29 settembre per Marvel Comics. Per l’Italia, Panini Marvel ha già pubblicato in un volume unico il ciclo House of X/Powers of X oltre al primo arco narrativo della testata principale degli Uomini X, X-Men di Jonathan Hickman 1 – Pax Krakoa.