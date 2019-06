X-Men: Dark Phoenix, nuovo video teaser con riferimenti all’Universo Marvel

La Disney e 20th Century Fox nelle ultime ore hanno reso pubblico un video teaser di X- Men: Dark Phoenix molto particolare, in quanto pare faccia alcune allusioni all'Universo Cinematografico Marvel.

X-Men: Dark Phoenix, nuovo film scritto e diretto da Simon Kinberg che vede come protagonisti i personaggi ispirati alla saga di Fenice Nera, sarà distribuito nelle nostre sale cinematografiche a partire dal 6 giugno prossimo. Le vicende gireranno intorno a Jean Grey la quale diventerà, grazie alla “Forza Fenice”, una potente villain: Dark Phoenix. Di seguito la sinossi ufficiale:

“La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera. Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Ganosha, per salvare la vita della loro amica”.

La Disney e 20th Century Fox nelle ultime ore hanno reso pubblico un video teaser di X- Men: Dark Phoenix molto particolare, in quanto pare faccia alcune allusioni all’Universo Cinematografico Marvel. Infatti come si può constatare, guardando le varie fotografie presenti nel video sottostante, si possono notare alcuni particolari che non passano di certo inosservati. Man mano che vengono sfogliate le pagine dell’annuario scolastico alcuni dei personaggi, in particolare Rogue e Quicksilver, hanno indicato rispettivamente Captain Marvel (ispirato appunto al fumetto della Marvel Comics) come suo film preferito mentre l’altro, Quicksilver, ha indicato come suo attore preferito Aaron Taylor-Johnson: niente di strano se non fosse che lo stesso Aaron Taylor-Johnson ha interpretato Quicksilver in Avengers: Age of Ultron.

Ebbene, i riferimenti all’interno di questo trailer teaser sono chiaramente rivolti all’Universo Cinematografico Marvel, e non è la prima volta che accade. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.

Ricordiamo che del cast faranno parte James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.