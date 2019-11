XYZ Game Labs svela due nuovi giochi

XYZ Game Labs annuncia Inoka e RobotLab, due nuovi giochi di carte che vanno aggiungersi al già annunciato gioco di carte di Borderland.

XYZ Game Labs, un editore di giochi da tavolo indipendente con sede a Chicago affacciatosi sul mercato nel 2016, rilascerà due nuovi giochi di carte: Inoka e RobotLab, dopo l’annuncio del mese scorso in cui ha reso noto lo sviluppo di un gioco di carte legato al brand Borderlands, videogioco di successo che vede all’attivo quattro capitoli principali (Borderlands – 2009, Borderlands 2 -2012, Borderlands: The Pre-Sequel – 2014, e Borderlands 3 – 2019), oltre a due spin-off (Borderlands Legends – 2012 e Tales from the Borderlands – 2014).

Con Inoka, XYZ Game Labs presenta un gioco di carte tascabile che utilizza la meccanica della Morra cinese. I giocatori combatteranno contro gli avversari in scontri frenetici, mentre pianificheranno le loro prossime mosse per raccogliere le pietre più sacre. Inoka sarà fornito di trentasei carte tattiche di dimensione tarocchi, nove pedine pietra sacra a doppia faccia, un totem di foglie in legno a doppia faccia e una borsa di stoffa.

Inoka avrà un prezzo al dettaglio di $ 14,99.

In RobotLab, invece, XYZ Game Labs farà competere i giocatori allo scopo di essere i primi a completare il proprio robot e vincere il prestigioso Premio Devol per la robotica. RobotLab è un gioco ispirato alle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e presenterà meccaniche di combinazione di colori e una giocabilità scalabile. RobotLab sarà fornito di ottantacinque carte da gioco, una carta promemoria e un foglio delle regole.

RobotLab avrà un prezzo al dettaglio di $ 16,99.