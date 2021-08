Y: The Last Man, l’umanità è a un bivio nel nuovo trailer

Dopo un primo teaser una lunga lavorazione, rallentata anche dall’emergenza sanitaria mondiale, FX e Hulu hanno ora rilasciato il trailer ufficiale (visionabile poco più in basso) di Y: The Last Man, la serie TV ispirata a Y: L’Ultimo Uomo, saga a fumetti pubblicata da DC Vertigo, scritta da Brian K. Vaughan e disegnata dalla co-creatrice Pia Guerra. Esattamente come la serie di albi originali, lo show mette al centro le vicende di Yorick Brown, l’ultimo uomo rimasto sulla Terra, sopravvissuto ad un’epidemia che ha eliminato tutta la popolazione maschile.

Il fumetto di Y: The Last Man (composto da ben 60 numeri totali) è stato pubblicato tra il 2002 e il 2008, ottenendo un grande successo di pubblico (qui il primo numero in offerta speciale). Prima di diventare uno show televisivo, l’opera era stata prima pensata come un vero e proprio film a opera del regista D.J. Caruso, che abbandonò successivamente il progetto, mentre nel 2015 l’emittente FX ne ottenne i diritti per la realizzazione di una serie TV. Michael Green e Aida Mashaka Croal, i due precedenti showrunner, vennero poi sostituiti da Eliza Clark, la quale in tempi non sospetti è riuscita a portare a termine le riprese con tutti i rallentamenti dovuti alla pandemia.

Y: The Last Man uscirà il 13 settembre di quest’anno su FX e Hulu, mentre al momento non ci sono conferme circa l’eventuale distribuzione italiana. Nel cast della serie troviamo Ben Schnetzer (Happy Town), Elliot Fletcher (Shameless), Diane Lane (L’Uomo d’Acciaio), Olivia Thirlby (The L Word: Generation Q), Ashley Romans (NOS4A2), Juliana Canfield (Succession), Marin Ireland (Sneaky Pete), Amber Tamblyn (The Sisterhood of the Traveling Pants, Inside Amy Schumer), e infine Diana Bang (The Order). Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force (American Crime Story, Pose, Crazy Rich Asians), Melina Matsoukas (Insecure, Master of None), e Vaughan figurano come produttori esecutivi.