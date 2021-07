Y: The Last Man, il nuovo teaser trailer della serie distopica

FX e il servizio di streaming Hulu hanno recentemente pubblicato un nuovo teaser trailer del prossimo adattamento televisivo di Y: The Last Man. Il filmato, che presenta la colonna sonora di It’s A Man’s Man’s Man’s World di James Brown, spiega che in un giorno metà del nostro mondo è sparito. Questo ha portato alla scomparsa del 95% dei piloti di linea, del 92% degli amministratori delegati e dell’85% dei funzionari governativi. Tutti erano scomparsi, tranne uno.

Y: The Last Man: trailer e trama

Y: The Last Man è un adattamento televisivo della serie a fumetti DC/Vertigo Comics di Brian K. Vaughan e Pia Guerra che è stata pubblicata regolarmente dal 2002 al 2008. La storia si svolge in un mondo in cui un evento catastrofico ha ucciso tutti i mammiferi di sesso maschile del pianeta tranne un umano, Yorick Brown, e la sua fedele compagna scimmia, Ampersand. Mentre Yorick intraprende un pericoloso viaggio epico per scoprire per quale motivo è l’unico sopravvissuto, le restanti donne della Terra cercano di ricostruire la società dopo la morte di metà della sua popolazione.

Ecco a voi il teaser trailer:

La serie TV Y: The Last Man è, in realtà, in sviluppo dal 2015, con FX che ha dato al progetto una certa organizzazione di pubblicazione solo tre anni dopo. Nel 2019, gli showrunner originali Michael Green e Aida Mshaka Croal si sono allontanati dal progetto e sono stati sostituiti da Eliza Clark. Come se non bastasse, anche l’attore Barry Keoghan, che era stato scelto come Yorick nel 2018, si è allontanato per divergenze artistiche nel 2020 per poi essere rapidamente sostituito da Ben Schnetzer.

Soltanto nel mese scorso, ovvero a giugno, FX e Hulu hanno finalmente annunciato che Y: The Last Man sarebbe stato presentato in anteprima il 13 settembre prossimo. Non ci resta, quindi, che attendere ulteriori novità. Nell’attesa vi invitiamo a recuperare i fumetti su Amazon per scoprire tutte le avventure di Yorick Brown e la sua fedele compagna di viaggio.