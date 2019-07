Young Justice rinnovato da DC Universe per una quarta stagione

Al San Diego Comic-Con, DC Universe annuncia il rinnovo della serie animata Young Justice per una quarta stagione in arrivo nel 2020.

Definita da pubblico e critica la migliore serie animata mai realizzata da DC Comics, nel corso di un panel dedicato al San Diego Comic-Con, Young Justice ha avuto luce verde per ritornare sulla piattaforma streaming con una nuova ed elettrizzante stagione nel 2020.

Young Justice andò in onda per sole due stagioni su Cartoon Network dal 2011 al 2013. La serie animata poteva vantare un roster di personaggi incredibili tra le sue giovani leve: Robin, Superboy, Aqualad, Artemis, Kid Flash e Miss Martian, impegnati nell’unità “The Team” – una task force per missioni sotto copertura, con l’ambizione di venire un giorno ammessa nella Justice League.

Nella terza stagione di Young Justice: Outsiders, una squadra di giovani supereroi dovrà affrontare un mondo popolato da superpoteri, supervillain e ovviamente… super segreti. La nuova task force chiamata “Outsider” avrà il compito di fermare un traffico di meta-umani utilizzati come armi genetiche organizzato da Lex Luthor, mentre nelle nuove puntate della quarta stagione, si affaccerà invece la minaccia di Darkseid.

Scritta con una sofisticata sceneggiatura ad intreccio dal taglio maturo e tipica delle produzioni live action, Young Justice è diventata in poche settimane la serie DC preferita dal pubblico generalista, oltre che dalla critica, ma nonostante gli altissimi ascolti, la serie venne cancellata per via delle scarse vendite del merchandise dedicato, dato che a seguire il cartoon erano principalmente teenager e giovani adulti, a discapito dei bimbi che apprezzavano invece produzioni quali Teen Titans. Da quando la serie fu cancellata, i fan si sono mobilitati con numerose petizioni, ma solo con il lancio della piattaforma streaming DC Universe, lo show venne effettivamente riesumato con una terza stagione, che complice la nuova “casa” volta ad ospitarlo, ha adottato un taglio più maturo.

Produttori esecutivi dei nuovi episodi saranno Sam Register (Teen Titans Go!, Justice League Action), Greg Weisman (Star Wars Rebels, Gargoyles) e Brandon Vietti, mentre Phil Bourassa sarà supervisore artistico per conto di Warner Bros. Animation.