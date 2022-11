Yusei Matsui, sceneggiatore e illustratore dei manga Assassination Classroom e del recentissimo The Elusive Samurai, è stato uno dei giudici dell’ultimo Jump New World Manga Award, ma purtroppo ha notato un dettaglio che non l’ha reso molto felice: troppi mangaka prendono ispirazione da Chainsaw Man.

Secondo Shonen Jump News, infatti, Matsui ha notato che tra le varie storie c’erano molte “vicende di drammi umani” che mostravano segni dell’influenza di Tatsuki Fujimoto, il mangaka di Chainsaw Man. Nonostante un “livello generale alto“, il creatore di Assassination Classrooms ha provato un senso di frustrazione per il numero esagerato di storie simili. Matsui ha offerto un consiglio ai futuri mangaka, ovvero di “pensare attentamente all’autoproduzione, a come distinguersi dalla massa, per affinare la propria originalità“. Con così tante nuove serie manga che debuttano su Weekly Shōnen Jump e che spesso vengono bruscamente tagliate in pochi capitoli, è chiaro che la rivista è alla ricerca di qualcosa di unico che piaccia ai lettori.

Yusei Matsui (Assassination Classroom, The Elusive Samurai) judged the latest Jump New World Manga Award, commenting he saw 'an overall high level with many human-drama entries seemingly influenced by Tatsuki Fujimoto'.

However, he 'got tired of seeing so many of them'. pic.twitter.com/vVb3XREXHS

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) November 21, 2022