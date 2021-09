Zetha Mansion Ep. 02 – Lucca Comics & Games 2021 con Paolo Barbieri

Zetha Mansion Ep. 02, totalmente dedicato a Lucca Comics & Games 2021 con un ospite speciale: il creatore del nuovo manifesto, Paolo Barbieri.



La prima conferenza stampa di Lucca Comics and Games 2021 è finalmente arrivata.

Molte sono le novità, le nuove regole e le caratteristiche di questa edizione che riporta sin dal titolo una dicitura: Light.

Perchè si, sarà un’edizione per così dire light di Lucca Comics & Games (20.000 biglietti al giorno e già due sold out per sabato e domenica), ma quella luce ha anche un altro significato, quello di uscire dal tunnel a “riveder le stelle”.

Ospite speciale Paolo Barbieri, lo straordinario artista di fama internazionale che ha realizzato la nuova locandina di Lucca Comics and Games ispirata al sommo poeta Dante e piena di significati. Scopriamola assieme!