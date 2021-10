Zetha Mansion ep. 05: il bacio di Jon Kent, quando i fumetti fanno arrabbiare gli ignoranti

A Zetha Mansion parte il primo “sfogatoio”, l’angolo in cui poter analizzare cose che non ci vanno particolarmente a genio, come le reazione seguite alla messa online della scena a fumetti del bacio di Jon Kent e la sua rivelazione di bisessualità; insomma quando i fumetti fanno arrabbiare gli ignoranti.

La notizia l’avete letta un po’ dappertutto: il bacio di Jon Kent, figlio di Superman (Clark Kent) all’amico Jay Nakamura nella run di Tom Taylor, ha scatenato reazioni in tutto il mondo. Purtroppo anche quelle negative, polemiche.

Sembra che la rivelazione di bisessualità del personaggio destinato a diventare il nuovo Superman abbia indignato molti ignoranti, per ragioni diverse, che arrivati a questo punto vale la pena analizzare.

Lo facciamo in live con Manuel Enrico ospite, capendo cosa c’è alla base di queste reazioni e per raccontarvi il nostro punto di vista.

Per leggere la notizia cliccate sul pezzo pubblicato sul nostro sito.