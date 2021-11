Zetha Mansion ep. 10 – Descent Leggende Delle Tenebre

In questo episodio di Zetha Mansion ci addentriamo nell’analisi di una delle ultime e più importanti uscite del già ricco catalogo di Fantasy Flight Games, ovvero Descent Leggende delle Tenebre, distribuito da Asmodee, terza incarnazione di uno dei più celebri dungeon crawler degli ultimi anni. Pronti a tuffarvi tra miniature e magie?

Come avevate chiesto a gran voce eccoci pronti per fare un tuffo nell’analisi di Descent Leggende Delle Tenebre, la terza edizione di uno degli american più famosi e giocati degli ultimi anni, per certi versi una vera istituzione nel genere dungeon crawler.

Per l’occasione una location inedita, visto il grande quantitativo di materiale da mostrare e da raccontare.

Ci addentreremo non solo nella componentistica di questo ricco boardgame, ma anche nelle meccaniche di gioco, nei punti di forza e nelle evoluzioni rispetto alla precedente edizione al fine di potervi offrire la più completa panoramica sulle innovazioni del titolo.

Potete leggere la recensione completa di Descent Leggende Delle Tenebre a questo link.

Insomma non ci resta che augurarvi buona caccia all’interno del dungeon!