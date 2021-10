Zombie Land Saga: annunciato il film

La saga di Zombie Land Saga avrà un film! L’annuncio è stato fatto con un evento speciale nel quale Avex Pictures ha mostrato un video promozionale live-action intitolato A Zombie-less Fight: Saga Revenge Edition.

Zombie Land Saga: il video promozionale

Il video presenta gli attori Hakuryuu e Kunio Murai, entrambi della prefettura di Saga. Hakuryuu ha doppiato il personaggio White Ryu nell’anime Zombie Land Saga Revenge.

Qui sotto potete guardare il video:

Zombie Land Saga: il franchise

L’anime di Zombie Land Saga segue Sakura Minamoto, che sogna di essere un idol, ma che viene invece investita da un’auto e si sveglia come uno zombi. Allora viene reclutata da un uomo di nome Kōtarō Tatsumi per fare parte di un gruppo di idol composto da zombie, ragazze morte che ha “reclutato” da diverse epoche della storia giapponese.

L’anime è composto da due stagioni. La prima è andata in onda in Giappone dal 4 al 20 dicembre 2018. È stata prodotta da Avex Pictures e Cygames mentre lo studio MAPPA si è occupato dell’animazione. In Italia è stata resa disponibile da Crunchyroll:

Cosa fareste se un giorno vi svegliaste in mezzo a un gruppo di ragazze zombie? Questo è ciò che è successo a Sakura, una ragazza che ha sempre desiderato diventare una idol e che si è trovata improvvisamente in un edificio spettrale abitato da zombie. Le sorprese però non sono finite qui perché questo gruppo di ragazze sembra essere stato riunito da uno stranissimo manager che aspira a fondare un gruppo di idol zombie. Inizierà così per Sakura una vita all’insegna del soprannaturale e della pazzia.

La seconda stagione si intitola Zombie Land Saga Revenge ed è stata presentato in anteprima sul servizio Amazon Prime Video in Giappone l’8 aprile alle 23:15 e poi ha debuttato su AT-X, Tokyo MX, Sun TV, TVQ Kyushu Broadcasting Co., Ltd. Saga TV e BS11 nonché sul servizio Abema in Giappone. Anche in questo caso Crunchyroll ha trasmesso l’anime in streaming in contemporanea con il Giappone.

L’anime ha ispirato uno spettacolo teatrale intitolato Zombie Land Saga Stage de Do-n! alla Sōgetsu Hall di Tokyo nel settembre 2020. Lo spettacolo era originariamente previsto per marzo 2020 sempre a Tokyo. Un adattamento manga composto da side story intitolato Zombie Land Saga Gaiden: The First Zombie della character designer Kasumi Fukagawa è stato lanciato sulla rivista Ultra Jump di Shueisha il 19 maggio.

Acquistate la nendoroid di Minamoto Sakura disponibile su Amazon!