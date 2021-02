Crunchyroll annuncia 5 nuove serie anime

Durante la cerimonia svoltasi ieri sera online per l’assegnazione dei Crunchyroll Anime Awards, Crunchyroll ha ufficializzato l’arrivo sulla piattaforma di 5 nuove serie anime che troveranno spazio nel palinsesto primaverile.

Vediamole nel dettaglio!

Crunchyroll: trailer e sinossi delle 5 nuove serie anime annunciate

Tokyo Revengers

Takemichi Hanagaki lavora come libero professionista e ha raggiunto il fondo della disperazione, nella sua vita. Ha scoperto che l’unica fidanzata che abbia avuto nella sua vita e che frequentata durante le scuole medie, Hinata Tachibana, è stata uccisa dagli spietati membri della banda Tokyo Manji. Il giorno dopo aver scoperto della sua morte, stava sulla banchina della metro ed è stato spinto sui binari da un branco di persone. Ha chiuso gli occhi pensando che la sua morte fosse prossima, ma quando li ha riaperti era tornato in qualche modo indietro di 12 anni. Ora che è tornato a vivere i giorni più belli della sua vita, Takemichi decide di vendicarsi per la sua misera esistenza salvando la sua fidanzata e cambiando il se stesso da cui tenta di scappare.

I’ve Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level

Una commedia che parla di una potente ragazza che non ce la metteva tutta al lavoro!(⋈◍ ˃ᴗ˂ ◍)。✧♡ Dopo essere morta per eccesso di lavoro nel mondo reale, mi sono reincarnata in una strega immortale e ho passato 300 anni a godermi la bella vita… A un certo punto, comunque, sono finita per raggiungere il livello 99! Tutti questi anni passati a uccidere slime per ottenere i soldi per pagare le bollette mi sono fruttati un sacco di punti esperienza… le voci sulla strega di livello 99 si sono sparse mi sono trovata a incontrare strani avventurieri, draghi intenti in duelli e persino una ragazza mostro che mi chiama mamma! “Non è un dojo, dunque non venire quì per affrontarmi… !”. Non ho mai partecipato a un’avventura, ma sono la più forte del mondo… cosa ne sarà della mia vita rilassante?

JORAN THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD

Anno 1931. Il principe Tokugawa Yoshinobu ha 94 anni ed esercita un controllo assoluto sul Giappone. Le vestigia della cultura dell’era Meiji sono visibili in tutta la città, ma la tecnologia, la scienza e la cosmologia esoterica dell’Onmyodo sono in continuo sviluppo e trasudano un senso di modernità. Annidiati dietro lo sfarzo ci sono gli Kuchinawa, un gruppo di dissidenti che pianificano l’assassinio del principe per far cadere di fatto il suo regime. Il compito di estinguere questo gruppo è affidato al Nue, il gruppo di carnefici segreti del governo. Sawa Yukimura, che lavora per l’organizzazione, ha patito sin dalla sua giovane età per colpa del capo dei Kuchinawa. La sua intera famiglia è stata sterminata e lei ha dedicato la sua vita a vendicare le loro morti.

Zombie Land Saga REVENGE

Attraverso le ere, un gruppo di leggendarie ragazze sono diventate zombi per salvare la prefettura di Saga. È il ritorno dell’innovativo anime sulle idol zombi!Un giorno Minamoto Sakura ha perso la vita in uno sfortunato incidente. Dieci anni dopo… Sakura si sveglia in una strana magione in cui il misterioso produttore di idol Tatsumi Kotaro le racconta che si sta per unire a un gruppo di ragazze leggendarie per formare un gruppo di idol. Alle sette ragazze viene affidato il compito di salvare la prefettura in declino di Saga e di adottare il nome Franchouchou. Dopo aver superato le difficoltà nate dalla loro differenza di età e di ere di nascita, i loro corpi da zombi permettono loro di superare ogni aspettativa relativa a cosa un gruppo di idol sia in grado di fare. Durante l’ultimo inverno dell’era Heisei hanno calcato il palco del loro primo grande concerto nella sala Furusato Exhibition del Karatsu di Arpino, il che ha fatto loro salire un altro gradino per la scalata che le porterà a diventare delle leggende. Ora, nell’era Reiwa… si alza il sipario su un nuovo capitolo della storia delle Franchouchou, mentre s’incamminano verso un futuro brillante di speranza”.

ODDTAXI