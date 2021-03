Accessori Xbox | I migliori di Marzo 2021

Costruito seguendo l’ottimo controller che ha accompagnato One S e One X, il nuovo pad, pensato per le console Series, è praticamente perfetto: recupera il form factor dello scorso controller, ma ne corregge tutti i limiti a partire dai più evidenti. Tanto per cominciare vi è finalmente un d-pad di qualità superiore alla media, che rende le quattro croci direzionali perfettamente raggiungibili. Anche i tasti dorsali, fino a poco tempo fa non in grado di raggiungere la qualità dei grilletti, sono stati aggiustati nella forma e rivestiti con un materiale anti scivolo, lo stesso che troviamo anche sul retro delle due impugnature.

Come avrete sicuramente intuito, è come se Microsoft avesse fatto una fusione tra il pad di Xbox One e il superbo Élite Controller, ad oggi ancora in vetta. Chiaramente, vi ricordiamo che il dispositivo è utilizzabile anche su piattaforma PC, indipendentemente dal tipo di Client utilizzato.

Ciò detto, se ancora non fosse chiaro: per chi non avesse assolutamente intenzione di acquistare la versione Élite del controller, magari perché non si è interessati al gioco online, la versione base del controller Xbox è sostanzialmente la scelta migliore che potreste fare, soprattutto rimanendo nel target di prezzo a cui viene proposta. Qualora non vi dovessero piacere le colorazioni pensate per mettere in risalto Xbox Series X e S, segnaliamo la possibilità di personalizzare il controller scegliendo tra diversi tempi di colori, tra cui il il Red Pulse, Blue Shock, Electric Volt e Daystrike Camo, per cui a voi la scelta!