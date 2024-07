Ora è ufficiale: Modern Warfare 3 arriva su Game Pass (e molto presto!)

Qualche giorno fa circolava la voce, ma ora è ufficiale: Microsoft ha annunciato che dal 24 luglio Call of Duty: Modern Warfare III sarà disponibile sul Xbox Game Pass. È la prima volta che un titolo della popolare serie di sparatutto entra a far parte del catalogo Game Pass.

Questa mossa arriva poco dopo l'annuncio di aumenti di prezzo per il servizio in abbonamento di Microsoft. Dal 12 settembre, infatti, Game Pass Ultimate costerà 17,99 euro al mese, con un aumento di 3 dollari rispetto al prezzo attuale. Anche PC Game Pass subirà un rincaro, passando a 11,99 euro mensili.

È la prima volta che un Call of Duty entra in Game Pass

Per mitigare l'impatto degli aumenti, che in alcune regioni arrivano fino al 25%, Microsoft sta ampliando l'offerta di giochi di alto profilo disponibili nel servizio. Oltre a Modern Warfare III, è previsto l'arrivo su Game Pass anche di Call of Duty: Black Ops 6 entro fine anno.

Novità per i nuovi abbonati

Microsoft ha inoltre in programma di introdurre una nuova opzione "Standard" di Xbox Game Pass nei prossimi mesi. Questa versione non includerà l'accesso ai giochi dal day one, ma manterrà il multiplayer online.

Per i nuovi abbonati, l'accesso immediato ai titoli di punta come Call of Duty: Black Ops 6 sarà riservato agli iscritti al tier Ultimate o a PC Game Pass. Gli abbonati esistenti, invece, potranno giocare al nuovo capitolo della serie senza costi aggiuntivi.