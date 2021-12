Le migliori tastiere a membrana economiche

Quando ci si approccia per la prima volta all’utilizzo di un computer, fisso o portatile che esso sia, le periferiche con le quali si ha il primo incontro sono sempre il mouse e la tastiera: queste due componenti ci consentono di comunicare con il PC in modo sostanzialmente immediato, e fanno sostanzialmente da ponte per rendere possibili le comunicazioni tra noi e il computer. In base a quello che sarà il tipo di utilizzo della periferica e soprattutto in base all’ambiente all’interno del quale dovremo utilizzare la tastiera, è bene scegliere con cura il prodotto che meglio soddisfa le nostre esigenze e che, nel caso di utilizzo in un ambiente silenzioso, sia anche il meno rumorosa possibile.

Per evitare di annegare nel mare immenso di prodotti disponibili, è bene “filtrare” le varie tipologie di tastiere per computer presenti sul mercato in base a delle caratteristiche fondamentali, tra le quali:

Tipologia : la prima suddivisione avviene in quelle che sono le tre categorie principali: attualmente è possibile trovare in commercio tastiere meccaniche, a membrana, oppure scissor-switch. Poiché in questa guida vengono presentate le migliori tastiere a membrana (ed economiche) disponibili, ci soffermeremo sulle caratteristiche principali di questa famiglia di tastiere, che sono tra le più comuni e sono quelle che generalmente vengono fornite quando si acquista un PC. Il nome deriva dal fatto che sono composte da una membrana che si occupa di chiudere il circuito una volta che il tasto arriva a fine corsa (è richiesta dunque la pressione completa del tasto per effettuare la digitazione): sebbene si trovino praticamente ovunque e anche a prezzi stracciati, garantiscono all’utilizzatore non troppo esigente un feedback tattile di tutto rispetto.

: Modalità di utilizzo: se state cercando una tastiera da utilizzare in ufficio o comunque per lavoro, non ha senso acquistare una tastiera meccanica, che seppure più bella e con tante luci colorate, farà molto rumore alla pressione di ogni tasto, dunque potrebbe non essere proprio il prodotto adatto da utilizzare per compilare dei documenti o comunque in luoghi all’interno dei quali si trovano anche altre persone. Proprio per questo motivo le tastiere a membrana rappresentano un prodotto ideale, essendo economiche, ergonomiche e silenziose, perfette per la scrittura e per un utilizzo prolungato senza dover necessariamente cedere alla scomodità.

In questa guida vi proponiamo alcuni dei modelli attualmente disponibili sul mercato, che riescono a coniugare perfettamente comodità di utilizzo, velocità di scrittura e silenziosità a un prezzo veramente irrisorio.