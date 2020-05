Videocamere di sorveglianza IP | Le migliori di maggio 2020

Le videocamere IP o videocamere di sorveglianza sono una categoria di prodotto molto ampia che cerca di soddisfare le esigenze più disparate. Dalla semplice sorveglianza domestica di chi ha animali in casa, alla creazione di veri e propri impianti di videosorveglianza controllabili dal proprio smartphone, ci sono decine e decine di prodotti che si differenziano per forme, funzioni, tipologia d’uso, per interni o per esterni.

Ma cosa è esattamente una videocamera di sorveglianza e quali sono i parametri da osservare prima di sceglierne una? Come abbiamo già visto in altre guide e come avviene per praticamente tutti i prodotti dal modem all’auto, la prima cosa da analizzare sono le proprie esigenze.

Essenziale dunque porsi la domanda: “Cosa voglio che faccia?”, in modo da andare alla ricerca del prodotto che meglio di qualsiasi altro possa soddisfare le specifiche richieste che ognuno di noi potrà avere.

Ma quali sono gli altri parametri da guardare in una videocamera di sorveglianza domestica?

Tipologia di installazione : Cablata o wireless? Ci sono pro e contro per ciascuna di esse. Sebbene quella cablata sia più affidabile, in quanto non teme interferenze o disconnessioni casuali, è anche vero che la sua installazione potrebbe essere complicata soprattutto nel caso di appartamenti o unità abitative molto grandi. Dall’altro lato una telecamera completamente wireless è più semplice da installare, ma dovrà essere ricaricata, e quindi dovrà essere posizionata in maniera strategica in modo che sia difficile da vedere per eventuali malintenzionati, ma anche facile da raggiungere per la normale ricarica, che in alcuni casi può essere anche di una volta ogni due settimane e in altri può superare un paio di mesi.

Vediamo dunque quali sono le migliori videocamere di sorveglianza a partire da quella più economica a quella più prestante, fino a prodotti che consentono di creare un vero e proprio sistema di videosorveglianza.