Tra le innumerevoli innovazioni tecnologiche che sono entrate nella vita di tutti i giorni, la domotica è sicuramente quella che più colpisce l’immaginario collettivo per quel senso di futuristico che può dare a noi, ed a chi visita la nostra casa. Dopo l’entusiasmo iniziale nello scoprire le possibilità offerte da assistenti vocali come Alexa, ci si è rapidamente resi conto che per funzionare a dovere, una casa davvero smart deve disporre di una buona gamma di dispositivi connessi che siano in grado di dialogare con il nostro assistente virtuale senza i quali, ovviamente, Alexa resta una amichevole voce digitale e poco più.

Sono molte le aziende che hanno investito nell’internet of things, con nomi già affermati sul mercato di prodotti per la casa, affrettatisi nel proporre versioni smart compatibili con gli assistenti virtuali ed anche molti nuovi brand, nati proprio dallo sprono offerto da questa nuova fetta di mercato ed orientarsi in quella che è l’offerta odierna può essere difficile. Certo, come consumatori possiamo essere felici di provare ed installare quelli che possono essere degli utili gadget per velocizzare le operazioni in casa, ma è ovvio che tutto questo è inutile se non si ha l’accortezza di scegliere il dispositivo giusto, sia in termini di prezzo che, soprattutto, di funzionalità.

Per vostra fortuna ci siamo qui noi a darvi una mano, tant’è che abbiamo selezionato per voi quelli che, a giudizio dei nostri esperti, sono i migliori dispositivi compatibili con Alexa. Abbiamo scelto l’assistente Amazon perché consci del suo ruolo di leader del mercato, sia in termini di diffusione che come punto di riferimento per lo sviluppo del settore IoT che, ovviamente, punta in primis alla compatibilità con l’assistente Amazon, prima ancora che di quello Google.

I migliori dispositivi compatibili con Alexa

Philips HUE

HUE è l’enorme ecosistema di lampadine e luci intelligenti sviluppato da Philips e rappresenta, senza dubbio, quello che è il meglio del mercato. Vantando sistemi di illuminazione di diverse forme e dimensioni, Philips HUE è una gamma che interagisce in modo intelligente con Alexa sebbene, va detto, il budget può non essere alla portata di tutti, specie se si parla di acquistare una singola lampadina ad un prezzo enormemente più alto rispetto ad una lampadina standard. Pensato per sfruttare il suo potenziale appieno grazie all’HUB Bridge HUE, è in realtà molto funzionale anche tramite l’utilizzo di una singola lampadina, che potrà essere controllata e configurata senza problemi attraverso qualunque dispositivo Amazon Echo, permettendo così un aggiornamento progressivo di tutte le luci di casa, senza il bisogno di un’unica (ed esosa) spesa.

» Clicca qui per acquistare Philips HUE

Aspirapolvere robot Cecotec Conga 1090

Un piccolo robot che pulisce casa in nostra assenza è un un lusso che sembrava fantascienza fino a qualche anno fa, ma che oggi è realtà un po’ per tutti, specie da quando il mercato ha cominciato ad offrire varie e funzionali opzioni a prezzi più o meno abbordabili. Inoltre, quelli che prima erano dispositivi quasi del tutto autonomi oggi godono, in gran parte, di connettività ai principali assistenti vocali del mercato tra cui, ovviamente, non manca Alexa grazie ai cui comandi vocali si possono impostare varie funzioni di pulizia, anche programmando i cicli di spolvero a intervalli regolari. L’offerta, come detto, è vasta, ma tra i vari noi vi suggeriamo una delle proposte della spagnola Cecotec, che con il suo Conga 1090 propone un aspirapolvere robot compatto, funzionale dal buon rapporto qualità/prezzo. Pienamente compatibile con Alexa, il Conga 1090 è in grado di organizzare la pulizia in base alla mappatura della casa, e dispone di diverse impostazioni relative al timing ed alla potenza di aspirazione. Perfetto per chiunque abbia in casa animali domestici, è forse una delle migliori alternative a buon mercato per chiunque non voglia per forza ricorrere all’offerta dei “big” come iRobot, il cui prezzo dei prodotti è, ovviamente, molto meno accessibile.

» Clicca qui per acquistar l’aspirapolvere robot Conga 1090

La presa intelligente TAPO

Non tutti gli accessori che abbiamo in casa sono smart, ed a volte ci si rende conto che anche solo poter regolare l’accensione o lo spegnimento a distanza di un dato elettrodomestico potrebbe rivelarsi quanto mai utile. Ci sono casi in cui, tuttavia, cambiare un elettrodomestico da zero non è né economico né ecologicamente sensato, motivo per cui può essere una buona idea quello di munirsi di prese elettriche smart, capaci di aggirare in parte il problema seppur, va detto, le funzioni in questo caso siano per lo più limitate. La nostra scelta? Sicuramente la proposta di TP-Link e della sua presa intelligente TAPO che, oltre ad essere compatibile con Amazon, garantisce anche sicurezza senza compromessi grazie ad un setup semplice ed una costruzione in materiali ignifughi. Grazie ad essa potrete controllare facilmente l’attivazione di piccoli elettrodomestici come griglie, tostapane, frullatori ma anche lampade e smart tv.

» Clicca qui per acquistare TAPO la Presa intelligente

Citofono intelligente Ring Video Doorbell

Con l’avvento della domotica, anche la sicurezza di casa ha avuto di che beneficiarne ed anzi, proprio la sicurezza di aziende e privati ha compiuto passi da gigante, specie nel settore della videosorveglianza, dove le tipiche telecamere per interni ed esterni hanno ceduto il passo ai dispositivi smart, capaci di monitorare in modo più immediato ed efficiente gli spazi sensibili ai furti ed alle effrazioni. Un’evoluzione prevedibile, che ha però portato anche alla nascita di una innovazione non da poco, quella dei “citofoni intelligenti”, ovvero di quei campanelli per la porta di casa che, dotati di videocamera e di tecnologia smart, permettono di ottenere video in tempo reale delle persone alla porta, oltre di poter comodamente rispondere anche da smartphone. Quello che vi consigliamo noi è l’ottimo Video Doorbell della Ring, dotato per altro di un sistema di notifiche che vi avviserà di ogni scampanellata ricevuta in vostra assenza, senza contare la possibilità di registrare video a 720p anche al solo passaggio di individui dinanzi al vostro uscio, grazie al sistema integrato di rilevazione del movimento. Intelligenza (artificiale) al servizio della sicurezza!

» Clicca qui per acquistare il citofono intelligente Ring Video Doorbell

Serratura elettronica intelligente Nuki Combo 2.0

Altra interessante applicazione dell’internet of things alla sicurezza domestica, quella della serratura elettronica è un’integrazione alla porta di casa permette di bloccare e sbloccare la porta di casa a distanza e in assoluta sicurezza, senza l’utilizzo di una chiave fisica. Un sistema davvero utile, specie qualora occorra dare l’accesso a distanza a tecnici o manutentori o qualora si voglia evitare il pensiero delle chiavi, sin troppo di frequente smarrite. Quella che vi suggeriamo noi è la proposta di Nuki, che con la sua Smart Lock garantisce un’installazione facile e immediata sulla parte interiore della serratura, così da poter lavorare facilmente sul cilindro (attenzione però, perché occorre verificare sul sito di Nuki che la vostra serratura sia compatibile). Collegato il dispositivo alla corrente ed effettuata la configurazione, Nuki Smart Lock permetterò di sbloccare e bloccare la porta comodamente tramite smartphone, nonché di configurare l’apertura automatica in caso di avvicinamento.

» Clicca qui per acquistare Nuki Combo 2.0

Telecamera di sicurezza Honeywell Home C1

La possibilità di sorvegliare l’abitazione con le telecamere non è certo recente ma la possibilità di integrare queste riprese con un sistema smart offre delle interessanti novità, una su tutte la possibilità di ricevere notifiche e video in tempo reale, potendo così provvedere immediatamente al riconoscimento del pericolo, ed al relativo dispiego dei soccorsi. L’offerta del mercato è, come immaginerete, molto vasta e sono molti i dispositivi che eccellono per rapporto qualità/prezzo, tuttavia tra i vari noi abbiamo scelto la soluzione Honeywell, che con la sua HAWCIC1S, propone una telecamera di sorveglianza compatibile con Alexa dotata anche di rilevazione di movimento e rumore, ed in grado di inviare subito una notifica a sullo smartphone o il tablet associati in funzione della posizione. Sostanzialmente, grazie alla funzione di Geofencing, la telecamera è in grado di capire se i movimenti derivano dal proprietario di casa o se questi è invece assente, permettendo inoltre di utilizzare un canale di comunicazione bidirezionale che permette di parlare con chiunque si trovi in casa. Dulcis in fundo, la telecamera è dotata di un’archiviazione sicura su cloud che permette di visualizzare in streaming e di scaricare le clip delle ultime 24 ore, con i dati che vengono vengono memorizzati sulla scheda SD da 8 GB in dotazione qualora il wi-fi non sia disponibile, il tutto salvato e protetto da crittografia a 256 bit.

» Clicca qui per acquistare la telecamera Honeywell Home C1

Striscia LED LE LampUX

Che le strisce LED siano uno degli ultimi feticci dell’illuminazione domestica non è un mistero. Del resto, una striscia LED permette di illuminare in modo elegante anche gli spazi più angusti, mantenendo per altro i costi di consumo al minimo e senza emettere troppo calore. Non è dunque una sorpresa che anche le succitate strisce LED siano entrate nel mondo dell’internet of things, proponendosi con una moltitudine di soluzioni adatte più o meno a tutte le tasche… e tutte le metrature. Se la proposta Philips HUE è fuori dalla vostra portata, il nostro consiglio è quello di volgere lo sguardo all’offerta dell’americana LE, che con la sua LampUX, propone strisce LED smart adesive di facile installazione, capaci per altro di offrire una gamma da ben 16 milioni di colori! Compatibile con ALexa, questa striscia LED è alimentata da connettori a 4 pin compatibili con prese USB, risultando quindi l’ideale anche l’illuminazione di un PC o di un angolo dedicato al gaming.

» Clicca qui per acquistare LE LampUX LED Strip

FireTV Stick 4k

TRa le soluzioni preferite di chiunque non disponga di una tv con modlo smart integrato, la FireTV Stick 4K di Amazon è semplicemente un must per molte delle case di oggi, specie per quelli che desiderano usufruire dei servizi di connessione internet (con relativo accesso alle piattaforme streaming) pur non disponendo di una TV al passo con i tempi. Di facilissima installazione, non richiede altro che una porta HDMI e di una connessione internet per essere utilizzata e vi permetterà, tramite il comodo telecomando, di navigare tra app e serie TV grazie ai comodi comandi vocali integrati con Alexa. Supporto ai programmi in 4K ed un rapporto qualità prezzo senza eguali la rendono un acquisto a dir poco obbligato per qualunque “newcomer” nel mondo della domotica.

» Clicca qui per acquistare la FireTV Stick 4k

Amazon Echo Wall Clock

Di dispositivi smart ce n’è di ogni tipo ma non tutti sono a conoscenza dell’esistenza di prodotti come gli orologi da parete. In commercio già da qualche tempo, l’Echo Wall Clock è una delle ultime idee Amazon in tema IoT, ed il risultato è quello di un gadget simpatico e poco oneroso, del tutto compatibile con l’assistente vocale Alexa. Ma di che si tratta? Semplicemente di un orologio da parete integrato con dei LED che permettono di visualizzare i timer impostati con Alexa. Facile da configurare e usare, ha un design semplice e immediato ed un prezzo inaspettatamente basso: meno di 30 euro!

» Clicca qui per acquistare Echo Wall Clock

Sonos One Generazione 2

Se c’è un settore che ha avuto un boom grazie all’integrazione degli assistenti vocali, questo è certamente quello degli speaker che, partendo dall’offerta Amazon Echo, ha visto il progressivo ingresso di tanti, nuovi, prodotti smart. Non volendo per forza proporre l’arcinota linea di prodotti Echo, tra i vari abbiamo pensato di proporvi uno dei nostri preferiti in assoluto, ovvero il Sonos One Generazione 2, uno speaker bluetooth con integrata Alexa, che offre le medesime funzioni dei dispotivi Echo, ma con una qualità del suono degna di un prodotti hi-fi. Disponibile nelle colorazioni nera e bianca, Sonos One può collegarsi con altri speaker Sonos presenti in casa per riprodurre la musica in una o tutte le stanze inoltre in questa sua seconda generazione, lo speaker dispone di un processore aggiornato e di tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) che può essere usata per comunicare temporaneamente con il telefono o il tablet in modo da semplificare la configurazione iniziale.

» Clicca qui per acquistare Sonos One Generazione 2