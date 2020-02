Notebook 2 in 1 | I migliori di febbraio 2020

Aggiornata a febbraio 2020

I notebook 2 in 1 hanno vissuto la definitiva consacrazione nel corso del 2020. Merito soprattutto di una crescente necessità, da parte degli utenti, di poter avere a disposizione macchine in grado di garantire una reale produttività in mobilità, senza voler rinunciare all’ambito multimediale. I vari brand hanno dunque assecondato questa esigenza, immettendo sul mercato una miriade di prodotti, spesso molto simili tra loro, tra cui è difficile operare una scelta.

Tutto questo senza dimenticare anche il tema dei notebook convertibili, che inevitabilmente rientrano nella nostra guida. In tal senso, a fare la differenza negli ultimi anni sono stati i Surface Pro di Microsoft, che si sono affermati a livello globale, guadagnando un’interessante quota mercato anche in Italia. Insomma, una situazione estremamente variegata, nella quale vi accompagneremo per mano di mese in mese, al fine di aiutarvi nella scelta.

Come scegliere il notebook 2 in 1

Al fine di poter andare incontro alle esigenze degli utenti tipo, potenziali acquirenti dei notebook 2 in 1, abbiamo individuato cinque esigenze di utilizzo:

Produttività in mobilità

Convertibile

Rapporto qualità/prezzo

Autonomia

Creatività

Per ogni esigenza viene selezionato un modello principale, che è quello che, al momento dell’aggiornamento della guida, consideriamo il punto di riferimento nel segmento in questione. Ovviamente, a farla da padrone è il sistema operativo Windows, in quanto non sono presenti sul mercato veri e propri notebook 2 in 1 basati su altri sistemi operativi. In tal senso, importante sottolineare un aspetto: abbiamo deciso di non includere gli iPad Pro in quanto, allo stato attuale, rappresentano ancora dei tablet, al netto degli importanti passi in avanti compiuti da iPadOS.

In ogni caso, una volta individuate queste macro categorie, passiamo alle specifiche tecniche e alle qualità peculiari dei notebook per la selezione. Ne abbiamo provati tanti nelle nostre recensioni, per cui questo ci consente di fare riferimento all’esperienza utente vissuta in loro compagnia. Ovviamente, a prescindere da questo aspetto, ci sono alcuni ambiti che prendiamo sempre in considerazione: piattaforma hardware, configurazioni, funzionalità fornite da accessori, solo per citarne alcuni.

La sintesi di tutto questo è contenuta nella lista della nostra guida che, come sempre, verrà aggiornata mensilmente: