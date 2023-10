Migliori tastiere wireless (ottobre 2023)

Negli ultimi decenni, la nostra scrivania è diventata sempre più popolata da dispositivi elettronici di ogni genere. Dai computer ai tablet, dagli smartphone ai diffusori audio, il numero di questi dispositivi ha registrato una crescita esponenziale. Di conseguenza, abbiamo assistito ad un inevitabile aumento del numero di cavi, che spesso risultano ingombranti e difficili da gestire, contribuendo a creare un ambiente di lavoro disordinato e poco funzionale. Come ben sottolineava Einstein, una scrivania disordinata è spesso il riflesso di una mente disordinata, e questa verità universale si applica certamente al nostro contesto.

In questo scenario, l'adozione di periferiche wireless rappresenta una valida alternativa da considerare per minimizzare l'ingombro dei cavi e favorire una maggiore ordine ed efficienza sul posto di lavoro. Questa soluzione si rivela particolarmente vantaggiosa nel caso in cui la priorità non sia necessariamente la velocità di trasferimento dei dati - un aspetto che, al contrario, potrebbe essere fondamentale nel caso di dispositivi come chiavette o hub USB - ma piuttosto la comodità di utilizzo e la pulizia della scrivania.

La tastiera è un esempio perfetto di come un dispositivo elettronico possa evolversi nel corso del tempo. Da semplice strumento di input collegato ad un PC, la tastiera si è trasformata in un dispositivo versatile e multifunzionale, capace di interagire con console, smartphone e Smart TV. In tali contesti, l'uso di un cavo potrebbe rappresentare una limitazione non trascurabile. Pertanto, è fondamentale fare una scelta oculata al momento dell'acquisto, tenendo in considerazione le diverse attività che si prevede di svolgere con la tastiera, che possono spaziare dal lavoro alla produttività, fino all'intrattenimento.

Oggi sul mercato esistono numerosi modelli di tastiera, ciascuno con caratteristiche specifiche, progettate per rispondere a esigenze diverse: dal gaming al business, passando per l'ergonomia. Riuscire a discernere le differenze tra i vari modelli e a identificare le caratteristiche che possono avere un impatto significativo sul nostro modo di utilizzare la tastiera è un passo cruciale per effettuare un acquisto mirato e soddisfacente.

Abbiamo creato per voi una guida completa, concepita per agevolare la vostra scelta tra l'ampia varietà di modelli di tastiere wireless presenti sul mercato. Ci impegniamo a mantenerla costantemente aggiornata, rendendola così una risorsa affidabile e attuale a cui potrete sempre fare riferimento nel tempo.

Come scegliere una tastiera wireless

Le caratteristiche principali da valutare per l'acquisto di una tastiera wireless sono diverse. Qui abbiamo raccolto per voi le risposte alle domande più frequenti che è necessario farsi prima di procedere.

Quale sarà il vostro utilizzo principale?

Così come un appassionato di videogiochi preferirà una tastiera meccanica dotata di retroilluminazione RGB e con la possibilità di personalizzare i comandi rapidi, allo stesso modo un professionista in cerca di un dispositivo per l'ufficio potrebbe orientarsi verso una tastiera wireless dotata di tastierino numerico integrato. Il motivo di questa scelta risiede principalmente nella volontà di semplificare le operazioni quotidiane e, al contempo, di mantenere un ambiente di lavoro ordinato e funzionale. Un gamer, infatti, è alla ricerca di prestazioni di alto livello e di una personalizzazione estrema. La retroilluminazione RGB non solo offre un aspetto accattivante e spettacolare, ma consente anche una maggiore visibilità dei tasti in ambienti poco illuminati, contribuendo così a migliorare l'esperienza di gioco. Allo stesso tempo, la possibilità di personalizzare i comandi rapidi permette di ottimizzare le prestazioni, rendendo ogni azione più veloce e intuitiva. D'altro canto, per un professionista che lavora in ufficio, l'efficienza e la praticità sono aspetti fondamentali. Una tastiera wireless, liberandosi della necessità di gestire cavi ingombranti, favorisce un'organizzazione del posto di lavoro più pulita e ordinata. Il tastierino numerico integrato, invece, si rivela particolarmente utile nelle operazioni di inserimento dati, come la compilazione di fogli di calcolo o la gestione di documenti finanziari, aumentando così la velocità di esecuzione e la comodità di utilizzo.

Quale tipologia di tasti è migliore per il vostro caso?

È essenziale ricordare che esistono diverse tipologie quando si tratta di tasti, ognuna con le proprie peculiarità, che possono influire notevolmente sull'esperienza d'uso della tastiera. Un aspetto fondamentale da considerare è la rumorosità. Alcune tastiere sono appositamente progettate per garantire un utilizzo il più silenzioso possibile. Questa caratteristica risulta particolarmente rilevante se si prevede di utilizzare la tastiera in un contesto dove è importante mantenere bassi i livelli di rumore di fondo, come ad esempio in un ufficio aperto, in una biblioteca o durante la notte quando gli altri componenti della famiglia dormono. Queste tastiere, spesso dotate di tasti a membrana, offrono una sensazione di digitazione morbida e silenziosa, pur garantendo una risposta tattile adeguata. Dall'altra parte dello spettro, troviamo le tastiere meccaniche, molto apprezzate dagli appassionati di gaming e da chi trascorre molte ore al giorno a scrivere. Queste tastiere sono caratterizzate da una sensazione di digitazione più solida e reattiva, ma tendono ad essere più rumorose a causa del meccanismo di attivazione dei tasti. Il rumore prodotto può essere piacevole per alcuni utenti, che lo associano a un senso di produttività o di immersione nel gioco, ma potrebbe essere considerato disturbo da altri. Inoltre, le tastiere meccaniche spesso offrono la possibilità di personalizzare la forza di attivazione e il tipo di feedback tattile dei tasti, grazie all'uso di switch diversi. Questo può fare la differenza per un gamer, per un programmatore o per un redattore che passa molte ore al giorno a digitare.

Cosa si intende con layout?

Il layout dei tasti è un altro aspetto fondamentale da considerare quando si sceglie una nuova tastiera. Lo standard più diffuso in Italia è il layout QWERTY, progettato per rispondere alle esigenze della lingua italiana e ottimizzato per facilitare l'utilizzo dei comandi rapidi. Questo layout rispecchia la disposizione dei tasti che la maggior parte degli utenti è abituata a trovare, rendendo così più semplice e immediato l'uso della tastiera. Tuttavia, esistono anche altri layout che potrebbero essere più adatti a seconda della lingua utilizzata principalmente o delle esigenze specifiche dell'utente. Ad esempio, il layout AZERTY è comune nei paesi francofoni, mentre il layout QWERTZ è utilizzato principalmente nei paesi di lingua tedesca. Allo stesso modo, esistono layout specifici per altre lingue, come il layout ЙЦУКЕН per la lingua russa o il layout 日本語 per la lingua giapponese.

Meglio wireless o cablato?

Il tipo di collegamento della tastiera è un elemento chiave da considerare durante la scelta di questo dispositivo. In generale, possiamo dividere le tastiere in due categorie principali: quelle cablate e quelle wireless. Le tastiere cablate offrono un collegamento stabile e affidabile, poiché non dipendono da batterie o da segnali wireless per funzionare. Questa caratteristica le rende una scelta ideale per chi ha bisogno di una risposta immediata dai propri input, come ad esempio i gamer, che necessitano di un'interazione in tempo reale senza rischio di interruzioni o lag. Inoltre, le tastiere cablate sono spesso apprezzate da coloro che configurano postazioni desktop fisse, in cui la presenza del cavo non rappresenta un problema e dove l'affidabilità del collegamento è prioritaria. D'altro canto, una tastiera wireless può rappresentare la soluzione ideale per chi desidera un prodotto più elegante dal punto di vista estetico, o per chi ha la necessità di trasportare il dispositivo e utilizzarlo in vari contesti. Queste tastiere, infatti, eliminano la presenza di cavi, contribuendo a mantenere l'ambiente di lavoro più pulito e ordinato. Inoltre, grazie alla loro flessibilità, possono essere facilmente utilizzate con diversi dispositivi, come tablet o smart TV, e in diverse situazioni, sia in ufficio che in viaggio.

Qual è la differenza tra RF e Bluetooth?

La connettività è un altro aspetto fondamentale quando si sceglie una tastiera wireless. In particolare, esistono principalmente due modalità per collegare la tastiera senza fili ai dispositivi supportati: tramite RF (Radio Frequenza) o Bluetooth. La connessione RF è una tecnologia che consente di collegare la tastiera al dispositivo tramite l'uso di un ricevitore, di solito sotto forma di un piccolo dongle, che deve essere inserito in una porta USB del dispositivo che si vuole utilizzare. Questa soluzione si distingue per la sua velocità di connessione e per il suo costo generalmente inferiore rispetto a quello delle tastiere Bluetooth. Tuttavia, la connessione RF richiede l'uso di una porta USB libera sul dispositivo, il che può rappresentare una limitazione soprattutto se si dispone di un numero ridotto di porte o se queste sono già occupate da altri dispositivi. D'altra parte, le tastiere Bluetooth offrono una maggiore flessibilità di connessione, in quanto non richiedono l'uso di porte USB e sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi, compresi smartphone, tablet, console di gioco e smart TV. Inoltre, alcune tastiere Bluetooth sono in grado di connettersi a più dispositivi contemporaneamente, permettendo all'utente di passare facilmente da uno all'altro con un semplice comando.