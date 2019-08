Fitness Tracker | I migliori del 2019

Aggiornata ad agosto 2019

Il settore dei fitness tracker continua a esser movimentato e molto vivo e sono diverse le novità. Xiaomi Mi Band 3 lascia infatti il passo alla più recente e rinnovata Mi Band 4, più moderna e con display migliore e arriva anche Fitbit Inspire HR che si posiziona su una fascia di prezzo leggermente più alta. Il Nokia Steel lascia il posto all’Amazfit GTR, più moderno, con display AMOLED e tante funzioni smart, mentre Fitbit Charge 2 cede la sua posizione al Fitbit Charge 3. Rimangono però i sempreverdi Apple Watch 4 Nike+, la soluzione migliore per gli utenti Apple, e il Garmin Forerunner 235, ideale per sportivi di qualsiasi livello.

Cos’è e come scegliere il Fitness Tracker

I wearable, ovvero dispositivi indossabili connessi in grado di monitorare l’attività fisica e altri parametri vitali, come il sonno, il battito cardiaco e aiutare dunque l’utente a svolgere una vita più sana o capire cosa migliorare, si sono diffusi a partire dall’inizio del decennio e hanno subito un grande progresso tecnologico negli ultimi anni.

Se all’inizio svolgevano infatti il ruolo di contapassi e notificatori, spesso solamente per chiamate e sms, oggi sono dei dispositivi completamente maturi, in grado non solo di dare un consistente aiuto dal punto di vista della salute, ma di evitare di farci usare lo smartphone buona parte delle volte.

Dotati di display a colori, lunga autonomia e discreti nel design, i Fitness Tracker assomigliano a piccoli braccialetti con un display nella parte superiore e una banda in silicone all’interno della quale si incastra il nocciolo che ingloba tutta l’elettronica necessaria per il funzionamento.

Ne esistono di diversi tipi, dai più economici come la Xiaomi Mi Band 4, ai più costosi come l’Apple Watch 4 che in alcune versioni supera i 1000 euro, da quelli più adatti a un uso casual, come il Fitbit Inspire HR, fino ad arrivare a quelli più indicati per gli sportivi come alcuni modelli Garmin.

Per capire quale sia il più adatto alle vostre esigenze è fondamentale analizzare quale sarà l’ambito di utilizzo: volete solamente capire se adottate una routine salutare o volete monitorare i vostri progressi nello sport per raggiungere obiettivi ben precisi? Siete interessati ad avere più funzioni possibili, tra cui GPS, Wi-Fi e sensore cardiaco, oppure vi accontentate di avere notifiche e monitoraggio del sonno?

Va da sé che a seconda del budget a disposizione, si dovrà accettare qualche rinuncia e compromesso, ma in questa guida vi consigliamo quelli che a nostro parere sono i migliori fitness tracker del mercato, considerandone funzioni e tipologia d’uso.