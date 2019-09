Fumetti e Graphic Novel | I migliori da leggere nel 2019

Aggiornata a settembre 2019

Per continuare sulla falsariga precedente, aggiungendo nuove sensibilità in questo aggiornamento abbiamo aggiunto i seguenti fumetti: Lovecraft e altre storie, raccolta di adattamenti di classici dell’orrore del maestro Dino Battaglia, per gli amanti del buon fumetto, del mistero e dell’immaginazione; il primo volume della versione de luxe di The Boys, l’iconoclasta fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, trasposto in una serie Amazon, consigliato a chi vuole dissacrare il mito dei supereroi, ma anche a chi li ama con spirito critico; Mooncop di Tom Gauld, per festeggiare degnamente il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, con un fumetto tenero e intimista, ancorché intriso di un profondo sense of wonder, per chi ama ancora il sogno della Luna e dello spazio.

Criteri di scelta dei fumetti

Grazie a Cristiano Corsani, il noto fumettista Cryx, inaugurammo una nuova rubrica del sabato tutta dedicata ai fumetti. Per questo decidemmo di raccogliere in una guida i migliori titoli, così che fosse facile consultarli e trovare quello che vi piace senza dover per forza spulciare gli articoli arretrati.

Cryx ci condusse attraverso il complesso e variegato mondo dei fumetti in modo leggero e divertente, personale ma mai superficiale, guidato unicamente dal proprio gusto e dagli “incontri” che gli capitano in libreria, affascinandoci ogni volta con dei piccoli gioielli di grafica e contenuti che vale sempre la pena approfondire. Fantascienza, fantasy, racconti di formazione, semplici divertissement o pura poesia: i titoli consigliati settimanalmente hanno offerto sempre un punto di vista particolare sul mondo e sulla vita.

Nelle nuove descrizioni troverete sia le motivazioni più esplicite sul motivo per cui consigliamo il romanzo, sia una indicazione sui possibili destinatari ideali dello stesso. Come tutte le nostre classifiche, anche questa non sarà statica: periodicamente apporteremo dei cambiamenti per assicurarci che in lista ci siano sempre le scelte migliori, le più stimolanti, le più curiose. Non vogliatecene quindi se il vostro libro preferito è stato temporaneamente escluso, anzi, vi esortiamo a collaborare come sempre con i vostri consigli e a segnalarci gli eventuali cambiamenti che secondo voi renderebbero più utile questa pagina.