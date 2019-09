Libri sui videogiochi | I migliori da leggere nel 2019

La guida ufficiale a Fortnite per ottenere la Vittoria Reale.

Questo libro si propone di portare i giocatori dalla conoscenza delle meccaniche base fino alle manovre più avanzate, con trucchi e strategie essenziali per conquistare una Vittoria reale in Fortnite. Contiene inoltre approfondimenti sulle località dell’isola, le armi, tattiche e strategie di combattimento, le strutture e tutte le feature del gioco.

In un completo tour dell’isola vengono illustrate le località con i bottini migliori, i pro e i contro delle zone di atterraggio, con consigli per pianificare gli spostamenti. Inoltre le tecniche per sopravvivere: consiglie per sfruttare la Tempesta, mimetizzarsi nell’ambiente e sfruttare le costruzioni per uscire da brutte situazioni. La sezione dedicata alle tattiche non convenzionali contiene idee folli e creative per usare a proprio vantaggio gli elementi del gioco, sia per chi ama essere un lupo solitari, sia per chi preferisce agire in gruppo.