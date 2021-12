Mouse da ufficio | I migliori del 2021

Quella del mouse da utilizzare nelle proprie operazioni quotidiane è una scelta fin troppo spesso sottovalutata dalla maggior parte degli utenti. L’utilizzo di un buon mouse infatti garantisce una buona ergonomia, che si traduce in una maggiore produttività e un minore affaticamento per chi lavora molto tempo al PC. I modelli disponibili sul mercato sono davvero tanti e spaziano su varie fasce di prezzo, da pochi euro fino alle centinaia.

In questa guida cercheremo di indicarvi quali sono, secondo noi, le caratteristiche principali da tenere in considerazione nella scelta di un mouse da ufficio / lavoro, nonché i modelli che più abbiamo apprezzato e che vi consigliamo di acquistare, in base a quelle che sono le vostre esigenze.

Ergonomia

Il primo fattore da considerare nella scelta del mouse è l’ergonomia, visto che è il dispositivo di input con cui l’utente interagisce maggiormente durante l’uso del computer. Avere un mouse con una buona ergonomia riduce molto l’affaticamento delle articolazioni, particolarmente sollecitate se si usano periferiche tradizionali. I mouse verticali, grazie alla loro forma particolare, riescono a garantire una posizione dell’avambraccio molto naturale che rende minime le sollecitazioni sull’arto, riducendo il rischio dell’insorgere di dolori muscolari dovuti a delle posizioni del corpo scorrette. Oltre ai mouse classici e verticali esistono poi le trackball, dispositivi di nicchia di cui molti sono allo scuro: si tratta di dispositivi in cui il movimento del puntatore è affidato ad una sfera, che solitamente viene mossa con l’indice o il pollice, anziché al movimento del polso. Si tratta delle periferiche che sollecitano meno i muscoli dell’avambraccio, ma sono decisamente più costose dei modelli tradizionali.

Numero di pulsanti

Il numero di pulsanti a bordo di un mouse è un fattore spesso sottovalutato, ma che può incidere in maniera importante durante le operazioni quotidiane. Ormai la maggior parte dei mouse presenta un minimo di cinque tasti, che possono essere nella maggior parte dei casi personalizzabili. Il maggior guadagno in questo caso si ha nel risparmio di tempo che si ha grazie alle scorciatoie, impostate proprio sui pulsanti programmabili.

Mouse con cavo / Wireless / Bluetooth

I mouse in origine erano tutti dotati di un collegamento tramite cavo, ma ormai da molti anni esistono in commercio mouse senza fili, che massimizzano la portabilità e la comodità d’uso di questi dispositivi. I mouse con cavo sono preferibili per chi necessita di un dispositivo economico e destinato a una postazione di lavoro fissa. I mouse senza fili invece donano più libertà e sono più semplici da trasportare, ma ciò non esclude che possano essere utilizzati anche in postazioni di lavoro fisse. Si possono collegare al computer principalmente in due modi: tramite dongle USB o tramite Bluetooth. I principali “contro” dei mouse wireless e Bluetooth sono la necessità di doverli ricaricare dopo alcune ore d’uso o di dover cambiare le batterie, anche se i modelli di fascia più alta riescono a garantire un’autonomia anche di diversi mesi, e il costo più elevato rispetto ai modelli dotati di cavo.