Il mouse è senza ombra di dubbio uno strumento di vitale importanza, utilizzato quotidianamente da giocatori e professionisti, ma anche da persone meno esperte, indipendentemente dal sistema operativo. Districarsi tra le tantissime alternative di mercato è davvero difficile, infatti la scelta del proprio “compagno” rappresenta a tutti gli effetti un’ardua impresa, considerando le caratteristiche di tutti i prodotti disponibili.

Se siete alla ricerca di un buon mouse, questo è il posto giusto. Per questo motivo, vogliamo venire incontro alle vostre esigenze, e abbiamo deciso di stilare una lista dei migliori mouse ergonomici, che potrebbero adattarsi al meglio alle vostre aspettative. I fattori che possono condizionare la scelta sono davvero tanti, come la connessione, l’impugnatura e la precisione del sensore.

Di seguito troverete dunque quelli che sono i migliori mouse ergonomici sul mercato, secondo il nostro punto di vista. Naturalmente, tutti i prodotti sono stati testati e approvati dai nostri redattori.

I migliori mouse ergonomici

Anker Mouse Verticale

Il primo prodotto di questa particolare guida dei migliori mouse ergonomici riesce ad unire un buon rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del mouse ottico verticale di Anker, progettato per migliorare la salute dell’avanbraccio minimizzando appunto la torsione e il conseguente stress articolare, dovuto all’uso ripetuto del mouse. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, questo mouse dispone di un sensore ottico con una risoluzione da 800/1200/1600 DPI, che offre una buona sensibilità grazie a un tracciamento uniforme su numerose superfici.

» Clicca qui per acquistare Anker Mouse Verticale con filo

» Clicca qui per acquistare Anker Mouse Verticale senza filo

Logitech M705 Marathon Mouse Wireless

Restando nella fascia bassa del mercato, vi consigliamo il Logitech M705 Marathon. Si tratta di un mouse tutto sommato di buon livello, progettato per soddisfare le esigenze di qualsiasi persona, che si adatta alla presa dei destrorsi. Ideale per la sua leggerezza e compattezza, questo mouse è compatibile con qualsiasi sistema operativo e garantisce la possibilità di connettersi con più dispositivi differenti grazie a un piccolo ricevitore wireless. Se siete interessati, potete trovarlo a 29,99 euro.

» Clicca qui per acquistare Logitech M705 Marathon Mouse Wireless

Razer DeathAdder Chroma

Il Razer DeathAdder Chroma è un mouse progettato per garantire una soddisfacente esperienza nel mondo dei videogiochi, tuttavia la sua notevole ergonomia – grazie al suo design e alle prese laterali in gomma – gli permette di eccellere anche nell’ambito della produttività. Per chi non lo sapesse, questo prodotto è equipaggiato di un sensore ottico da 10000 DPI, capace di raggiungere una velocità di movimento sino a 200 pollici al secondo e di un’accelerazione fino a 50g. Essendo un mouse pensato per il gaming, il logo e la rotellina sono retroilluminati da un led con 16.8 milioni di colori, del tutto personalizzabili. Questo dispositivo è venduto al prezzo di 49,99 euro. In alternativa, se il vostro budget è leggermente più alto, potete acquistare il Razer DeathAdder V2 a 79,99 euro, che offre maggiore precisione con un sensore più performante e un’ergonomia sempre al top.

» Clicca qui per acquistare Razer DeathAdder Chroma

» Clicca qui per acquistare Razer DeathAdder Chroma V2

Logitech MX Vertical Mouse

Torniamo a parlare di Logitech con il MX Vertical Mouse, un prodotto di carattere che si contraddistingue per il suo rapporto qualità/prezzo elevato. Innanzitutto, la sua impugnatura verticale con un angolo di 57 gradi consente di ottimizzare la postura e riduce l’affaticamento di polso e della muscolatura dell’avanbraccio. Nella sua scheda tecnica, troviamo un sensore ad alta precisione da 1000DPI, che permette di incrementare fino a quattro volte il tracciamento rispetto ad un mouse classico. Il MX Vertical Mouse è un mouse versatile capace di connettersi con più dispositivi, ed è compatibile con iPadOS, Windows e MacOS. Il suo prezzo di vendita? Soltanto 69,99 euro!

» Clicca qui per acquistare Logitech MX Vertical Mouse

Logitech MX Ergo Mouse Trackball Wireless

Nell’ambito della produttività, tra le migliori soluzioni ergonomiche troviamo sicuramente il MX Ergo Mouse Trackball Wireless di Logitech. Si tratta di un mouse che unisce sapientemente l’esperienza della linea MX Master con una trackball per offrire maggiore comfort in qualsiasi circostanza. Questo dispositivo, inoltre, permette di regolare l’inclinazione, permettendo così di limitare i movimenti del braccio e del polso. Come se non bastasse, la batteria integrata garantisce un’autonomia fino a 4 mesi con una ricarica completa (la ricarica di un giorno equivale a circa un giorno intero di utilizzo). Insomma, per circa 80 euro circa, cosa chiedere di più?

» Clicca qui per acquistare Logitech MX Ergo Mouse Trackball Wireless

Logitech MX Master 3

Considerato da molti come il mouse per eccellenza, il Logitech MX Master 3 rientra di diritto in questa particolare guida dei migliori mouse ergonomici. Questo accessorio è completamente personalizzabile e si adatta perfettamente a tutti i migliori software in circolazione, grazie a un programma sviluppato da Logitech. Tra le funzionalità, inoltre, troviamo la tecnologia MagSpeed, la Ricarica Rapida+ e la possibilità di connettersi con più dispositivi differenti, tramite il Bluetooth oppure il ricevitore contenuto nella confezione. Il prezzo di vendita è di circa 100 euro, e potete trovarlo in più colorazioni, come il nero, grigio scuro e blu.

» Clicca qui per acquistare Logitech MX Master 3