I migliori NAS | Aprile 2021

Cos’è un NAS? Un NAS (o Network Attached Storage) è un PC progettato per il salvataggio e la gestione dei file; proprio come il vostro personal computer, tali dispositivi sono dotati di un sistema operativo proprietario che facilita le operazioni sui dati. Col tempo, tali sistemi si sono evoluti sempre più, e ora possono essere usati come server proprietari da piccole e microimprese.

Vale la pena acquistare un NAS? Due sono i parametri da tenere in considerazione: privacy e (soprattutto) costi di gestione. Se gestite dati sensibili (personali, dei vostri clienti, informazioni bancarie, ecc.) sarete più al sicuro con un NAS (i provider di servizi cloud hanno accesso ai file, tecnicamente). Per quanto riguarda i costi, fatta eccezione per l’investimento iniziale, i Network Attached Storage consentono di risparmiare parecchio sul lungo termine.

Questi dispositivi supportano anche funzioni di crittografia avanzata, per un ulteriore livello di protezione. Salvare i dati su cloud è comodo, ancor più se avete un’ottima connessione internet, ma presenta dei rischi; nel complesso, è meglio sfruttare tali servizi per file di scarsa rilevanza.

Quali parametri occorre considerare per l’acquisto di un NAS?

–Numero di vani: è il parametro base per la scelta di un NAS; maggiore è il numero di vani, maggiore sarà la quantità di dati supportata dal sistema, oltre che dei RAID disponibili.

–RAID: come accennato, il numero di vani è un fattore chiave in tal senso. Le più sicure tecniche di archiviazione necessitano di almeno tre vani (RAID 5).

–RAM: un NAS è un PC dedicato alla protezione e archiviazione dei dati e, come ogni computer, quanta più RAM ha a disposizione, tanto maggiori saranno le sue prestazioni. La maggior parte dei NAS è venduta con poca RAM (formato SO-DIMM) a bordo, tuttavia nei modelli più costosi è possibile aumentarne la capacità totale. I NAS usati come server host supportano la RAM ECC.

–SSD Cache: al fine di velocizzare le operazioni sui file, alcuni prodotti presentano degli slot dedicati per SSD M2. Le informazioni vengono trasferite dai dischi agli SSD e su queste vengono elaborate a velocità considerevolmente superiori.

–Processore: penserete si tratti di una componente fondamentale, ma non è proprio così. Quasi tutti i NAS presentano CPU a basso consumo energetico (dopotutto, tali sistemi sono attivi H24, in genere) e dalle scarse prestazioni. In genere, i modelli entry-level e di fascia bassa hanno CPU ARM, mentre quelli più costosi processori X86 (Intel e AMD).

–Sistema operativo: a oggi, DiskStation Manager, il sistema operativo di Synology, è considerato il miglior OS per NAS al mondo; ciò si deve alle eccellenti app native, al supporto per numerosi programmi di terze parti e alle tante funzioni di sistema (macchine virtuali, videosorveglianza, virtualizzazione, ecc.).

–Porte di I/O: come potete immaginare, maggiore è il numero di porte, meglio è. Se intendete acquistare qualche modello di fascia media per uso professionale, assicuratevi che abbia due porte Ethernet in modo da sfruttare la tecnologia Link Aggregation e Failover.