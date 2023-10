Migliori cuffie wireless per TV (ottobre 2023)

Siete soliti guardare il televisore a volumi elevati e non volete disturbare chi vi sta intorno? Allora una cuffia wireless per TV è ciò che fa per voi! Qui troverete i modelli migliori disponibili in commercio, dal più economico al più costoso, tenendo conto della qualità audio e del numero di funzioni integrate.

Nell'aggiornamento di ottobre abbiamo rinnovato l'aspetto grafico di questa guida all'acquisto, garantendo che le cuffie wireless per TV consigliate siano visibili immediatamente, prima ancora di entrare nei dettagli testuali e negli approfondimenti specifici.

In commercio non esistono solo cuffie cablate e senza fili, ma anche quelle progettate appositamente per essere collegate al televisore o alla smart TV. Nonostante appartengano a una ristretta nicchia di mercato, le cuffie wireless per TV si fanno apprezzare per il modo in cui funzionano, diverso rispetto a quello di una cuffia che siamo soliti utilizzare in mobilità.

Al posto del Bluetooth e a seconda del modello, le cuffie wireless per TV utilizzano la tecnologia a radiofrequenza o quella a infrarossi per trasmettere i segnali audio. Entrambe le tecnologie hanno una serie di vantaggi rispetto a una cuffia tradizionale, la qualità audio in primis, e condividono il fatto che per funzionare necessitano di un dispositivo (simile a un router) che si occupi di ricevere e inviare il segnale audio alle cuffie.

A seconda della libertà di movimento che si desidera, è preferibile puntare su una tecnologia o un'altra ma, prima di affrontare questo argomento, vogliamo segnalarvi le migliori cuffie wireless per TV disponibili attualmente sul mercato e che potete acquistare senza sforzi sui principali e-commerce. Se invece siete interessati alle migliori cuffie wireless in generale, troverete sulle nostre pagine le guide che faranno al caso vostro.

Fatto i preparativi necessari, siamo pronti per iniziare la guida vera e propria, anticipandovi che per ogni prodotto troverete non solo un estratto delle specifiche tecniche, ma anche uno o più link che vi porteranno sulla pagina del produttore o su uno store online, attraverso il quale terminare l'acquisto o scoprire maggiori informazioni su un modello specifico.

Come scegliere le cuffie wireless per TV

Partiamo anzitutto col ricordarvi che le cuffie wireless per TV appartengono a un ristretta nicchia di mercato e, proprio per questo motivo, non sono tantissimi i modelli disponibili sul mercato. Questo potrebbe farvi pensare che acquistare una buona cuffia di questo tipo sia semplice, ma in realtà ci sono comunque una serie di elementi che dovreste tenere in considerazione prima dell'acquisto. Di seguito analizzeremo proprio questi fattori, dandovi così la certezza di fare un acquisto mirato e compatibile con le vostre esigenze d'ascolto.

Che tipologie di cuffie TV esistono?

Come avrete capito, la stragrande maggioranza delle cuffie wireless per TV non utilizzano la nota tecnologia Bluetooth, bensì quella a infrarossi o a radiofrequenza. Nonostante la prima sia molto meno diffusa, riteniamo comunque utile riportare le differenze che sussistono tra queste due tipologie di cuffie.

I modelli a infrarossi, di solito meno costosi rispetto a quelli a radiofrequenza, funzionano tramite un segnale ottico che, in teoria, ha il vantaggio di riprodurre un audio più fedele e molto vicino alla fonte originale. Queste cuffie, però, presentano numerose criticità, che hanno spinto il mercato e, di conseguenza, i produttori a puntare sui modelli con tecnologia a radiofrequenza. Una delle criticità più evidenti che si ripercuote nell'uso pratico è la necessità di non avere ostacoli tra le cuffie e il trasmettitore, noto anche come docking station.

In presenza di oggetti, infatti, il segnale risulterà molto più debole e ciò si traduce in una bassa qualità audio, oltre che in una latenza elevata, rendendo l'esperienza d'ascolto tutt'altro che ottimale. Anche in presenza di una situazione ideale, le cuffie a infrarossi non godono di una buona copertura del segnale, dato che quest'ultimo arriva al massimo a 10 metri circa. Suggeriamo, dunque, di prendere in considerazione questi modelli solo se avete la possibilità di creare una zona d'ascolto ottimale nelle immediate vicinanze del televisore. Vi ricordiamo, tuttavia, che questi modelli sono poco diffusi e che i principali produttori di cuffie producono i loro migliori modelli basandosi sulla tecnologia a radiofrequenza, di cui parleremo di seguito.

A differenza dei modelli a infrarossi, le cuffie TV wireless a radiofrequenza non soffrono di problemi di segnale, dal momento che quest'ultimo passa anche attraverso le pareti. Questo significa che con una cuffia a radiofrequenza potrete allontanarvi dal televisore, uscendo persino fuori dall'appartamento e continuare ad ascoltare l'audio del vostro TV, visto che i migliori modelli garantiscono un segnale stabile fino a 100 metri. Grazie all'ampia libertà di movimento e alla possibilità di non spostare eventuali oggetti nella stanza, questa tipologia di cuffie è l'ideale per chi non vuole disturbare gli altri membri della famiglia, soprattutto se si guardano film e serie TV in tarda serata. Vale la pena ricordare, però, che per ottenere la massima qualità audio è consigliato rimanere sempre quanto più possibile vicino al trasmettitore.

Com'è il segnale di una cuffia wireless per TV?

Il segnale delle cuffie wireless per TV dipende chiaramente dalla qualità del trasmettitore e dal ricevitore integrato nella cuffia. La differenza sostanziale, tuttavia, la fa la tecnologia. Come riportato nel paragrafo precedente, le cuffie a infrarossi funzionano fino a un massimo di 10 metri, mentre quelle a radiofrequenza possono raggiungere i 100 metri.

A prescindere dalla tecnologia, la docking station di molte cuffie può trasmettere il segnale su una frequenza FM, creando interferenze con altri dispositivi. Nelle cuffie più all'avanguardia, i produttori implementano un sistema che consente di scegliere diversi canali di ricezione, cosicché possiate avere la certezza di connettervi sulla frequenza libera.

Quali funzioni possiede una cuffia wireless per TV?

Le cuffie wireless per TV si differenziano da quelle tradizionali non solo per la tecnologia con cui catturano il segnale audio, ma anche per una serie di funzioni esclusive, pensate per sfruttare appieno il collegamento con il televisore. Tra le più rilevanti segnaliamo la possibilità di regolare il volume su entrambi i padiglioni, utile qualora si abbiano problemi di udito. In questo caso il volume può essere personalizzato tramite la docking station, mentre dal padiglione potrete aumentare e diminuire il volume generale come si è solito fare con una cuffia tradizionale.

Un'altra funzione, per certi versi unica in quanto integrata direttamente nella docking station, è la possibilità di settare l'audio su diverse modalità di uscita tramite un selettore dedicato. I modelli di fascia alta come quelli da noi segnalati in questa guida permettono infatti di ottimizzare l'audio a seconda del contenuto che si sta guardando. Una sorta di equalizzatore già pre-impostato dal produttore, regolato in maniera tale da enfatizzare nel modo corretto i bassi, gli alti o le frequenze medie. In alcuni casi è possibile trovare anche una modalità surround, perfetta per gli amanti del cinema.

Le cuffie wireless per TV di un certo livello possono inoltre sintonizzare l'audio su più cuffie senza ricorrere a un secondo trasmettitore, consentendo di ascoltare in coppia lo stesso contenuto televisivo.

Com'è fatta una cuffia wireless per TV?

Se i padiglioni di una cuffia wireless per TV non si differenziano da quelli di una cuffia tradizionale, non si può dire lo stesso della docking station che, ovviamente, non è presente in nessun altro tipo di cuffie. Come avrete capito, questa serve per catturare il segnale audio dalla sorgente (in questo caso il televisore) per poi inviarlo alle cuffie tramite una delle tecnologie di cui vi abbiamo parlato nei paragrafi precedenti.

Nella maggior parte dei casi, la docking station funge anche da supporto alle cuffie, nonché da base di ricarica. A tal riguardo, basterà appoggiare correttamente le cuffie sugli appositi contatti per avviare la fase di ricarica, che può durare da poche ore a circa 10 ore a seconda del prodotto.

Qual è l'autonomia di una cuffia wireless per TV?

Dopo aver esaminato diversi modelli, abbiamo scoperto che l'autonomia delle cuffie wireless per TV è mediamente inferiore rispetto alle migliori cuffie Bluetooth, ma le differenze non sono esorbitanti se si tengono in considerazione solo i modelli di fascia alta. I più costosi infatti garantiscono anche più di 30 ore di autonomia, sufficienti per permettervi di guardare il TV diverse ore al giorno per un'intera settimana senza ricaricare la batteria delle cuffie.

Com'è la qualità audio di una cuffia wireless per TV?

Essendo progettate per il televisore, le cuffie wireless per TV dovrebbero riprodurre il parlato in modo chiaro, nonché fare in modo che i bassi siano presenti senza però compromettere la pulizia del suono. Quasi tutte le cuffie entry level riproducono bassi corposi, ma la maggior parte non si adatta ai programmi televisivi, a causa del fatto che i produttori sono soliti equalizzare le frequenze audio tenendo conto solo della musica drum'n'bass. Per avere un'esperienza d'ascolto ottimale durante la visione di un film, l'audio dovrebbe essere bilanciato il più possibile. Certo, le esplosioni e gli effetti speciali non avranno forse l'impatto che ci si aspetta, ma le voci e i suoni acuti risulteranno molto più chiari e vividi, migliorando anche il comfort nel lungo periodo.

Suggeriamo quindi di acquistare cuffie di un certo livello, realizzate da produttori esperti del settore, poiché assicurano quasi sempre un audio bilanciato, che è quello poi che rende l'esperienza d'ascolto ottimale.

Frequenza di risposta

Nonostante la maggior parte delle cuffie riescano a riprodurre tutte le frequenze sonore, poche riescono a farle nel modo corretto, come detto pocanzi. I produttori si limitano spesso a dichiarare valori come 20-20.000 Hz, che indicano le frequenze che uno specifico modello è in grado di riprodurre. I valori 20-20.000 Hz non sono altro che la soglia uditiva dell'orecchio umano, ma le cuffie di fascia alta riescono a riprodurre le frequenze più basse di 20Hz e più alte di 20.000Hz accompagnate, anche se raramente, da un grafico dedicato. I produttori che rilasciano questo tipo di grafico, in cui si può vedere chiaramente la risposta in frequenza della cuffia, sono quelli che curano in maniera maniacale il suono, cercando che quest'ultimo sia il più neutrale possibile.

Quali ingressi audio deve avere una cuffia wireless per TV?

Se acquistate questo genere di cuffie, dovreste controllare la compatibilità con il vostro televisore. A prescindere dal prezzo, le docking station dispongono quasi sempre di numerosi ingressi audio, sia analogici che digitali, quindi anche se avete un vecchio televisore è molto probabile che riuscirete a collegare le cuffie. Gli ingressi più comuni sono il jack da 3,5 mm e i due cavi RCA nel caso dell'analogico, mentre se parliamo del digitale il più popolare è senza dubbio il cavo ottico, noto anche come Toslink.

Le cuffie wireless per TV costano di più rispetto a quelle tradizionali?

Nonostante si tratti di cuffie pensate per scopi diversi, il prezzo è simile per entrambe le tipologie. I modelli entry level, infatti, costano meno di 50 euro, per poi arrivare a diverse centinaia di euro per i più avanzati, proprio come un paio di cuffie tradizionali. La spesa dipende chiaramente dalla qualità audio che cercate, nonché dalle funzioni, che potrebbero essere poche o tante a seconda del modello. Se volete un suono autentico e un dispositivo ricco di funzioni, dovrete ovviamente investire in un prodotto di qualità elevata.

Di che formato sono le cuffie wireless per TV?

Essendo pensate esclusivamente per essere usate a casa, la maggior parte delle cuffie TV wireless sono di tipo Over-Ear o, se preferite, circumaurali. Questo significa che le cuffie avvolgeranno l'intero orecchio, a differenza di quelle On-Ear, che si appoggiano solo sul padiglione auricolare. Come detto, però, non tutte le cuffie per TV sono Over-Ear, quindi scopriamo di seguito quali sono i vantaggi e gli svantaggi di queste due tipologie.

I modelli Over-Ear, come è facile intuire, sono più grandi e, di conseguenza, più pesanti e meno confortevoli nel lungo periodo. Tuttavia, la loro struttura tende a garantire una qualità audio migliore, merito anche di un isolamento acustico pressoché perfetto. D'altro canto, i modelli On-Ear hanno il vantaggio di essere più piccoli e leggeri, sacrificando però l'isolamento acustico, il che non è il massimo se non si vuole sentire il rumore di un eventuale elettrodomestico nelle vicinanze.

Le cuffie TV wireless, inoltre, possono essere chiuse, semiaperte e aperte, condividendo un fattore importante con i modelli tradizionali. È bene conoscere le differenze poiché possono cambiare in meglio o in peggio l'esperienza d'uso in base alle vostre esigenze. I modelli cosiddetti chiusi assicurano il miglior isolamento acustico, a maggior ragione se di tipo Over-Ear, e soprattutto permettono a chi si trova nelle vicinanze di non percepire l'audio che state ascoltando in cuffia, anche se impostato ad alto volume. I modelli semiaperti sono una via di mezzo, un buon compromesso tra isolamento e rumori esterni. Quelli aperti, invece, permettono a chi sta nelle immediate vicinanze di percepire molto chiaramente l'audio in cuffia, recando fastidio qualora non si voglia essere disturbati. Essendo sprovvisti di isolamento acustico, questi modelli hanno un leggero vantaggio sul peso.

Le cuffie wireless per TV supportano il surround?

Nonostante sia virtuale (lo è anche sulle cuffie tradizionali), alcune cuffie per TV supportano l'audio surround, assicurando così un coinvolgimento migliore durante la visione di un film. A tal riguardo, ciò che più apprezzerete da una cuffia per TV saranno le eventuali modalità di riproduzione, sotto forma di programmi pre-impostati per ottimizzare l'ascolto musicale, il dialogo o l'esperienza cinematografica. Cambiando queste modalità, ove presenti, i canali audio della cuffia possono passare dalla modalità stereo a quella surround, simulando così un 5.1 o 7.1 in base alle capacità della cuffia.

Le cuffie wireless per TV hanno l'ANC?

A differenzia di una cuffia Bluetooth di ultima generazione, le cuffie per TV non hanno l'ANC, ossia la cancellazione del rumore attiva, pertanto si affidano solo a quella passiva per l'isolamento acustico. Questo non è un problema, poiché l'ANC serve quasi esclusivamente all'aperto o mentre si viaggia in treno o aereo, dove i rumori ambientali persistono. Negli ambienti domestici, salvo rare eccezioni o momenti particolari, non ci sono motivi per volere la cancellazione attiva del rumore, pertanto l'assenza di questa funzionalità non rovinerà l'esperienza d'ascolto.

Come si collega una cuffia wireless al televisore?

Collegare una cuffia wireless a un vecchio televisore o smart TV è molto semplice. Per prima cosa va alimentata la docking station, potete farlo sia a batterie che presa a muro a seconda del modello. Dopodiché va scelta la sorgente che, come detto nel corso dell'articolo, può essere digitale o analogica. I collegamenti più comuni sono il jack da 3,5mm e il cavo Toslink. Se il vostro televisore non è troppo vecchio, userete quasi sicuramente quest'ultimo. Fatto ciò, non vi resta che accendere la cuffia e impostarla sullo stesso canale della docking station. A quel punto il collegamento dovrebbe essere ultimato. Se il suono non vi sembra ottimale, cambiate il canale di ricezione sia sulle cuffie che sul trasmettitore.

Chi produce le migliori cuffie wireless per TV?

È difficile determinare una sola marca che sia la migliore in assoluto. Tuttavia, tra i migliori produttori di cuffie TV spiccano alcuni brand che si è soliti vedere quando si analizzano le cuffie tradizionali, vale a dire Sony e Sennheiser. Il primo è noto per la sua vasta gamma di modelli, nonostante quello delle cuffie TV sia un settore di mercato molto ristretto. Sennheiser invece è conosciuta per la sua tipica qualità audio che riesce a offrire in quasi ogni suo modello, anche quando si parla di questa tipologia di prodotti.

Affidarsi ad aziende di questo calibro è importante, dato che il settore dell'audio è molto complesso da comprendere e c'è bisogno che le tecnologie vengano implementate correttamente affinché l'audio sia preciso e chiaro, cosa che raramente riesce ai produttori meno esperti in campo audio. Non sempre infatti risulta sufficiente integrare driver di alta qualità con tanto di supporto all'alta definizione se poi non si è capaci di gestire la parte software, con eventuali DSP (ossia elaborazione del segnale audio che tiene conto di equalizzazione, compressione, espansione, limitazione, filtraggio e ritardo). Da questo punto di vista non dovreste avere problemi, poiché le cuffie per TV vengono solitamente prodotte solo da questi brand. Ad ogni modo, è sempre possibile trovare cuffie per TV di brand emergenti e all'apparenza poco affidabili, spinti magari da un prezzo abbordabile ma, in questi casi, pensateci due volte prima di terminare l'acquisto.

Quali sono i migliori codec audio?

Come qualsiasi tipologia di cuffia, la qualità audio non dipende soltanto da come è composto il driver integrato nei padiglioni e dal bilanciamento delle frequenze basse, medie e alte, ma anche dal codec audio che utilizzerà la cuffia. Esistono diversi codec, alcuni presenti da tempo e sufficienti per un ascolto senza troppe pretese, altri inventati da poco e pensati per garantire una qualità di riproduzione di alto livello, motivo per cui supportati solo da cuffie di una certa qualità.

Prima di scoprire quali sono i codec attuali, vogliamo sottolineare che per ottenere una qualità audio elevata c'è bisogno anzitutto che la fonte originale sia registrata o codificata con una buona qualità. Infatti, anche se acquistate una delle migliori cuffie in commercio ma riproducete poi un file audio di bassa qualità o compresso in modo eccessivo, l'ascolto sarà tutt'altro che ottimale. Ciò capita spesso quando si scaricano file da internet, solitamente in formato MP3, ad esempio prendendo da un video YouTube solo l'audio tramite i software di conversione dedicati. Grazie ai numerosi servizi di streaming musicali come Amazon Music Unlimited, Spotify e Tidal, oggi è molto semplice accedere a contenuti audio di alta qualità.

Detto ciò, riportiamo di seguito i codec audio esistenti oggi in commercio, nonché i più popolari e meglio supportati dalle varie piattaforme e dispositivi:

SBC (Subband Coding) : si tratta di un codec di base e, per questo, offre una qualità audio solamente discreta, con il vantaggio però di essere ampiamente supportato dalla maggior parte dei dispositivi. È basato infatti sulla tecnologia senza fili del Bluetooth, pertanto lo si trova su qualsiasi dispositivo avente questa connettività;

: si tratta di un codec di base e, per questo, offre una qualità audio solamente discreta, con il vantaggio però di essere ampiamente supportato dalla maggior parte dei dispositivi. È basato infatti sulla tecnologia senza fili del Bluetooth, pertanto lo si trova su qualsiasi dispositivo avente questa connettività; AAC (Advanced Audio Coding) : se confrontato con il precedente, offre una migliore qualità del suono e viene utilizzato dai servizi di streaming come Apple Music e YouTube;

: se confrontato con il precedente, offre una migliore qualità del suono e viene utilizzato dai servizi di streaming come Apple Music e YouTube; aptX : è un codec audio diventato famoso per le sue capacità di bassa latenza, rendendolo adatto per il gaming e la visione di video. La qualità audio inizia ad essere interessante, infatti è migliore soprattutto se paragonata con il codec SBC, ma i dispositivi di fascia bassa potrebbero non supportarlo;

: è un codec audio diventato famoso per le sue capacità di bassa latenza, rendendolo adatto per il gaming e la visione di video. La qualità audio inizia ad essere interessante, infatti è migliore soprattutto se paragonata con il codec SBC, ma i dispositivi di fascia bassa potrebbero non supportarlo; aptX HD : come è facile intuire, è una versione migliorata di aptX, con qualità audio superiore e supporto a 24 bit. Per sfruttare appieno le sue funzionalità, occorrono dispositivi compatibili, riconoscibili solitamente dalla presenza di un'etichetta dedicata proprio a questo codec;

: come è facile intuire, è una versione migliorata di aptX, con qualità audio superiore e supporto a 24 bit. Per sfruttare appieno le sue funzionalità, occorrono dispositivi compatibili, riconoscibili solitamente dalla presenza di un'etichetta dedicata proprio a questo codec; LDAC : è un codec audio sviluppato da Sony, con supporto all'alta risoluzione e che quindi offre un'eccellente riproduzione del suono. Nonostante sia stato creato da Sony, il produttore ha concesso la licenza per l'utilizzo ad altri produttori, pertanto la compatibilità non è limitata come ci si potrebbe immaginare;

: è un codec audio sviluppato da Sony, con supporto all'alta risoluzione e che quindi offre un'eccellente riproduzione del suono. Nonostante sia stato creato da Sony, il produttore ha concesso la licenza per l'utilizzo ad altri produttori, pertanto la compatibilità non è limitata come ci si potrebbe immaginare; ALAC (Apple Lossless Audio Codec) : utilizzato da Apple per i suoi servizi musicali, è un formato audio che vanta una compressione lossless, vale a dire senza perdita di qualità. A differenza dei precedenti, la compatibilità è molto limitata, in quanto riservata soltanto a dispositivi proprietari, come le cuffie AirPods Max;

: utilizzato da Apple per i suoi servizi musicali, è un formato audio che vanta una compressione lossless, vale a dire senza perdita di qualità. A differenza dei precedenti, la compatibilità è molto limitata, in quanto riservata soltanto a dispositivi proprietari, come le cuffie AirPods Max; WAV (Waveform Audio File Format): formato audio a compressione lossless, utilizzato per la registrazione e la riproduzione di file audio ad alta qualità.

Bluetooth o wireless? Scegli la cuffia giusta

Se siete nuovi nel mondo delle cuffie senza fili e state valutando l'acquisto di un paio, è probabile che abbiate già incontrato numerosi modelli dichiarati sia Bluetooth che wireless. Tuttavia, queste due tecnologie sono diverse, e per i consumatori meno esperti potrebbe sorgere confusione, portando a un acquisto sbagliato. Cerchiamo di fare chiarezza!

Le cuffie Bluetooth sono progettate per funzionare solo tramite questa tecnologia, presente oggi su tutti gli smartphone, auricolari e dispositivi simili. D'altra parte, le cuffie wireless richiedono un ricevitore esterno, che agisce come intermediario tra la TV e le cuffie.. In questi casi non siamo di fronte al classico Bluetooth, ma a un qualcosa che potremmo paragonare più alle frequenze di un router. Ed ecco perché dovreste fare attenzione quando acquistate una cuffia senza fili, a maggior ragione se il vostro scopo è collegarla al televisore, perché in molti casi si tratterà di cuffie Bluetooth. Dovreste quindi analizzare bene la situazione, e lo si può fare guardando le foto del prodotto, osservando se quest'ultimo possiede o meno un ricevitore esterno. Quest'ultimo può avere diverse forme, la cui base funge quasi sempre anche da ricarica.